Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

A fazenda foi colocada em quarentena, o que significa que "nenhum animal ou produto de origem animal pode deixar a fazenda até novo aviso Foto: Reprodução

Uma fazenda de visons no estado americano do Oregon relatou um surto do novo coronavírus, que causa a Covid-19, entre visons e trabalhadores rurais.

Dez testes de visons deram resultado positivo para o novo coronavírus, disse o ODA (Departamento de Agricultura do Oregon) em um comunicado à imprensa na sexta-feira. A fazenda foi colocada em quarentena, o que significa que “nenhum animal ou produto de origem animal pode deixar a fazenda até novo aviso”, de acordo com a ODA.

O fazendeiro e sua equipe foram aconselhados a isolar-se depois que vários casos de Covid-19 foram relatados entre os trabalhadores da fazenda, disse o comunicado. “Estamos engajados com as fazendas de visons do Oregon há algum tempo, fornecendo informações sobre biossegurança para evitar a introdução do SARS-CoV-2 e estamos prontos para responder”, disse o veterinário ODA, Dr. Ryan Scholz.

“O fazendeiro fez a coisa certa ao relatar sintomas por conta própria muito cedo e agora está cooperando conosco e com a OHA [Autoridade de Saúde do Oregon] no cuidado de seus animais e equipe. Até agora, não temos relatos de mortalidade de vison ligada à doença, mas isso pode mudar à medida que o vírus progride”.

Uma equipe veterinária de saúde pública está trabalhando com as pessoas afetadas pelo surto, garantindo que a equipe tenha equipamento de proteção individual e os suprimentos necessários para seguir as orientações do novo coronavírus, de acordo com a OHA.

“A segurança do trabalhador é crítica para proteger as pessoas e os animais nas fazendas de visons”, disse o veterinário de saúde pública da OHA, Dr. Emilio DeBess. “Nossa melhor arma contra o vírus no momento é a educação. Estamos fornecendo testes, orientação e apoio específico no local de trabalho e fornecendo EPIs adicionais para o fazendeiro, os funcionários e suas famílias para ajudar a reduzir a disseminação do vírus.”

Este ano, o vírus foi detectado em visons em sete países, incluindo Holanda, Dinamarca, Itália, Suécia e Espanha, e três estados dos EUA, Utah, Michigan e Wisconsin, de acordo com a ODA.

Milhares de visons morreram em fazendas de peles em Utah e Wisconsin após uma série de surtos do novo coronavírus. Em Utah, os fazendeiros perderam pelo menos 8.000 visons para a Covid-19.

Atualmente, não há evidências de que os animais, incluindo o vison, desempenhem um papel significativo na transmissão do vírus aos humanos, de acordo com o CDC e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O risco de animais espalharem Covid-19 para humanos é considerado baixo.

O USDA anuncia casos confirmados do novo coronavírus em animais cada vez que é encontrado em uma nova espécie. Todos os casos confirmados em animais são publicados no site do departamento.

