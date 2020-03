Mundo Em carta, presidente Donald Trump pede para americanos ficarem em casa por coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou cartas a milhões de casas americanas com as diretrizes oficiais para o combate ao coronavírus. Ficar em casa, não trabalhar doente e evitar reuniões e eventos com mais de 10 pessoas são as principais recomendações.

Intituladas “Diretrizes de Coronavírus do Presidente Trump para a América”, as cartas são datadas de 16 de março e apresentam conselhos validados pelos CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA.

Veículos locais da imprensa americana divulgaram a carta. O Tampa Bay Times e o Florida Sentinel, ambos da Flórida, divulgaram a carta. O Los Angeles Times também divulgou a carta ressaltando a diferença entre o discurso de Trump e as recomendações da carta.

As medidas recomendadas pela carta, que começou a chegar às casas dos americanos nos últimos dias, se chocam com algumas falas do próprio Trump em seus discursos. Ao longo desta semana, Trump prometeu “reabrir a economia” o quanto antes, e pôr fim às restrições de isolamento até a Páscoa, em 12 de abril.

Trump disse mais de uma vez em seus discursos que as pessoas saudáveis podem voltar ao trabalho, e defendeu que muitos americanos serão infectados pela doença “mas apresentarão poucos ou nenhum dos sintomas”.

Ao contrário das falas do presidente, a carta enviada aos americanos diz: “Mesmo se você for jovem, ou saudável, você está em risco e suas atitudes podem aumentar o risco para outras pessoas”, diz o documento. “É importante que você faça sua parte para reduzir o espalhamento do coronavírus.”

A carta enviada por Trump apresenta 11 conselhos a serem seguidos pelos americanos para ajudar a frear a expansão do novo coronavírus no país, que nesta quinta-feira, 26, passou a China e a Itália e se tornou o que mais tem casos confirmados de Covid-19 no mundo.

Entre as recomendações, a carta afirma que as pessoas devem: “Escutar e seguir as determinações dos estados e autoridades locais; Não ir trabalhar se estiver com sintomas; Não sair de casa com crianças doentes e chamar a assistência médica; Idosos e pacientes com doenças crônicas devem ficar em casa; Isolamento total da família caso haja a confirmação de um caso de Covid-19; Trabalhar e estudar de casa sempre que possível”.

Entre as outras recomendações, estão: “Evitar reuniões sociais e em grupos com mais de 10 pessoas; Evitar bares e restaurantes, dar preferência a delivery e “para viagem”; Evitar viagens desnecessárias, para compras ou turismo; Não visitar berçários ou asilos; Praticar sempre uma boa higiene”.

