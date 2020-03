Porto Alegre EPTC informa desvio de trânsito para obras em Ipanema

A Prefeitura de Porto Alegre informa que a avenida Cel. Marcos, na Zona Sul de Porto Alegre, está com bloqueio total de trânsito, no sentido bairro/Centro, no trecho entre as ruas Porto Calvo e Arlindo Pasqualini, desde a noite de quinta-feira (26) até 1º de abril, em razão da realização de obras de infraestrutura e pavimentação.

O desvio da circulação, inclusive para o transporte coletivo, acontece pelas seguintes vias: Dea Coufal, Xavier da Costa, seguindo pela Arlindo Pasqualini até a Cel. Marcos.

A Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana) informa que a obra na rua Coronel Marcos, em um trecho de 250 metros, é executada e financiada pela Rede Marista, com fiscalização da prefeitura.

Entre os serviços que serão realizados no local estão escavação, substituição de solo e deslocamento/substituição de postes, para alargamento da pista e aumento da durabilidade e resistência do pavimento no entorno do prédio da escola. Como a obra é uma contrapartida firmada pela Rede Marista com a prefeitura, com base no decreto 20.531, publicado nessa quarta-feira, 25, tem amparo legal para execução.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), por intermédio de seus agentes de fiscalização e de sua equipe técnica de planejamento de trânsito e transporte, acompanhará a movimentação dos veículos e pedestres na área das obras, devidamente sinalizada, para possíveis ajustes, se necessários. Os telefones 156, da prefeitura, e 118, da EPTC, funcionam 24 horas para informações gerais à população.

