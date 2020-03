Mundo Primeiro-ministro britânico está infectado com o coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

O político conservador teve sintomas leves e vai se isolar Foto: Reprodução/Twitter/@BorisJohnson

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está infectado com o coronavírus, de acordo com uma nota do governo divulgada nesta sexta-feira (27). O político conservador teve sintomas leves e vai se isolar.

De acordo com um comunicado do governo britânico, ele vai continuar a liderar os esforços contra a epidemia. Em uma rede social, ele afirmou que nas últimas 24 horas ele apresentou sintomas leves e seu teste para a doença Covid-19 foi positivo.

“Agora estou me auto-isolando, mas vou continuar a liderar a resposta do governo via videoconferência enquanto nós lutamos contra esse vírus”, afirmou ele. O Reino Unido tem 11.658 casos confirmados de coronavírus. Até sexta-feira, 578 pessoas haviam morrido por causa da doença que ele causa.

