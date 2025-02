Inter Em casa, Inter encara neste sábado o Monsoon pelo Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

A preparação para o jogo foi curta, com treinamento na manhã dessa sexta-feira (14), no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Depois de vencer o São Luiz por 3 a 1 e garantir vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho, o Inter encerra a sua participação na fase de grupos do torneio neste final de semana. O Colorado recebe no Beira-Rio o Monsoon, às 16h30min deste sábado (15), em jogo válido pela oitava rodada.

A preparação para o jogo foi curta, com treinamento na manhã dessa sexta-feira (14), no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado comandou uma atividade com portões fechados, fazendo os últimos ajustes no time que entrará em campo.

Líder do grupo B e com a melhor campanha da fase de grupos, o Inter tem 17 pontos na tabela. Até aqui, o Inter se manteve invicto na competição estadual, com cinco vitórias e dois empates. Com a última vitória, o Colorado também assumiu a liderança da classificação geral do Gauchão.

Princípio de incêndio

Em outra frente, um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta sexta-feira (14) em uma sala de eventos do Beira-Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Ninguém ficou ferido. Segundo a diretoria do clube, os danos materiais causados pelo fogo foram mínimos. As causas do incêndio serão investigadas. “[O incêndio] Ficou restrito à sala de eventos”, afirmou o vice-presidente de Administração do Inter, André Dalto.

O Colorado também divulgou uma nota sobre a ocorrência. “O Sport Club Internacional informa que um foco de incêndio foi registrado em um espaço localizado na Tribuna Sul do Estádio Beira-Rio nesta sexta-feira. O motivo do sinistro, segundo o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, gerou mais fumaça do que fogo. As causas serão investigadas pelo clube e Corpo de Bombeiros. Não houve feridos, e os danos ao patrimônio foram mínimos, não afetando as atividades do estádio”, diz o comunicado.

