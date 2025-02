Inter No Beira-Rio, Inter recebe o Monsoon para finalizar a primeira fase do Gauchão

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Alan Patrick e Wesley são desfalques colorados para a partida Foto: Ricardo Duarte/Inter Alan Patrick e Wesley são desfalques colorados para a partida. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Neste sábado (15), o Inter recebe o Monsoon, às 16h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O embate será o último da primeira fase do Campeonato Gaúcho.

Com a classificação já garantida, o Colorado busca confirmar sua primeira colocação na classificação geral. Para isso, basta uma vitória. O único ainda invicto no Gauchão, o time de Roger Machado lidera o Grupo B com 17 pontos.

O Monsoon tenta segurar o Inter para garantir uma vaga à à Taça Farroupilha e escapar da disputa pelo rebaixamento. A equipe ocupa a segunda posição do Grupo C, com sete pontos.

Inter

Alan Patrick e Wesley estão lesionados e não estarão a disposição do técnico Roger Machado.

Provável escalação: Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Wanderson; Valencia.

Monsoon

Com dois gols no Gauchão, Leandro é a principal atração da equipe neste início de temporada.

Provável escalação: Max; Tony Junior, Sidnei, Marcos Arthur e Jeder; Jhonata Lima, Carlos Maia e Cris Magno; Jarro, Diogo Sodré e Leandro.

Arbitragem

Árbitro: Roger Goulart;

Roger Goulart; Assistente 1: Juarez de Mello Junior;

Juarez de Mello Junior; Assistente 2: Estefani Adriati Estrela da Rosa;

Estefani Adriati Estrela da Rosa; VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto;

Marcello Ignacio Domingues Neto; Quarto árbitro: Elias da Silva Elyseu.

2025-02-15