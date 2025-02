Grêmio Grêmio visita o Ypiranga no fechamento da primeira fase do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Tricolor leva time alternativo para campo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor leva time alternativo para campo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (15), Ypiranga e Grêmio se enfrentam, às 16h30min, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. A partida será válida pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.

Sonhando com a classificação às semifinais, o Ypiranga é o terceiro colocado do Grupo B, com 12 pontos, um a menos que o Caxias, o melhor segundo colocado da classificação geral. Para garantir sua vaga na próxima fase, a equipe de Erechim precisa de uma vitória e torcer por um tropeço do Caxias contra o São José.

O Tricolor já tem vaga garantida com a liderança do Grupo A, com 14 pontos. A equipe gremista ainda tem chances de terminar em primeiro lugar na classificação geral, mas para isso, o Inter precisa perder para o Monsoon e o Juventude, no máximo, empatar com o Pelotas.

Ypiranga

O técnico Matheus Costa deve repetir o mesmo time que venceu o Brasil de Pelotas na última rodada.

Provável escalação: Edson; Vitor Marinho, Heitor, Willian Gomes e Roca; João Paulo, Lucas Ramos e Jean Pyerre; Roger, Felipe Marques e Emerson Galego.

Grêmio

Hoje, a equipe será comandada por Leandro Desábato, técnico interino. Gustavo Quinteros não viajou para Erechim e deixou quase um time inteiro de fora da partida.

Provável escalação: Adriel; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery; Dodi, Pepê e Monsalve; Aravena, André Henrique e Arezo.

Arbitragem

Árbitro : Francisco Soares Dias;

: Francisco Soares Dias; Auxiliar 1 : Jorge Eduardo Bernardi;

: Jorge Eduardo Bernardi; Auxiliar 2 : Artur Avelino Birk Preissler;

: Artur Avelino Birk Preissler; Quarto árbitro : Janvie Baroni;

: Janvie Baroni; VAR: Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-visita-o-ypiranga-no-fechamento-da-primeira-fase-do-campeonato-gaucho/

Grêmio visita o Ypiranga no fechamento da primeira fase do Campeonato Gaúcho

2025-02-15