Mundo Presidente dos Estados Unidos critica a imprensa e defende relação com Elon Musk

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Donald Trump (foto) confiou ao diretor-executivo da rede X, Tesla e SpaceX a liderança do Doge (Departamento de Eficiência Governamental) Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu sua relação com Elon Musk no trecho de uma entrevista transmitida neste sábado (15), no qual zombou dos meios de comunicação que atribuem uma influência crescente ao homem mais rico do mundo e o chamam de “presidente Musk”.

“Elon me ligou e disse: ‘Sabe, eles estão tentando nos separar’. Eu disse: ‘Absolutamente'”, afirmou Trump ao canal conservador Fox News, que transmitirá a versão completa da entrevista com os dois bilionários na próxima terça-feira (18).

“Eles dizem: ‘Notícia de última hora: Donald Trump entregou o controle da Presidência a Elon Musk. O presidente Musk participará de uma reunião de gabinete hoje à noite, às 20h'”, ironizou o ex-apresentador de TV que virou presidente dos Estados Unidos, arrancando risadas do magnata da tecnologia.

Em seu segundo mandato, o republicano confiou ao diretor-executivo da rede X, Tesla e SpaceX a liderança do Doge (Departamento de Eficiência Governamental). A pasta lançou nos últimos dias uma ampla ofensiva para cortar gastos públicos, afetando o funcionamento do Estado federal com métodos considerados brutais por seus opositores.

A imprensa americana atribuiu a Musk uma influência crescente sobre o poder central. A revista Time recentemente colocou-o em sua capa, em uma montagem que o posiciona atrás da mesa presidencial.

“É tão óbvio” que os meios de comunicação estão tentando dividir a dupla, disse Trump na entrevista à Fox News, cujo apresentador fez referência a um cenário midiático que busca o “divórcio” entre os dois magnatas.

“Eles são muito ruins nisso. Eu costumava pensar que eles eram bons nisso. São ruins, porque se fossem bons, eu nunca teria sido presidente”, afirmou o republicando, enquanto Musk concordava com a cabeça.

