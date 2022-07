Inter Em casa, o Inter enfrenta neste domingo o Atlético Mineiro pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2022

A equipe comandada pelo treinador Mano Menezes encerrou a preparação na manhã deste sábado (30), no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter entra em campo neste domingo (31), às 16h, para enfrentar o Atlético-MG, no estádio Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um confronto direto na tabela, já que apenas dois pontos separam os dois times na classificação.

A equipe comandada pelo treinador Mano Menezes encerrou a preparação na manhã deste sábado (30), no CT Parque Gigante. O técnico organizou atividades de bola parada defensiva e ofensiva, além de trabalhos táticos, ajustando os últimos detalhes para a partida.

O treinamento também contou com novidades. Braian Romero, Mikael e Weverton, reforços anunciados pelo Inter nos últimos dias, fizeram o primeiro treino com o grupo. O atacante argentino e o lateral-direito estão relacionados para o jogo e já podem fazer a sua estreia com a camisa colorada. Além deles, Bustos e Renê retornam após se recuperarem de lesão e estão à disposição da comissão.

Com 30 pontos somados, o Colorado está na sétima posição na tabela, e dois pontos já podem fazer o clube entrar no G4 do Brasileirão.

Weverton

O Sport Club Internacional informou neste sábado que concluiu as negociações para anunciar o lateral-direito Weverton, que pertence ao Red Bull Bragantino.

O jogador assinará contrato de empréstimo com o Inter até o final de 2023 após realizar exames médicos. Natural de Maceió, Weverton foi revelado pelo Santa Cruz (AL). O jogador já vestiu a camisa do Colorado nas categorias de base, sendo finalista da Copa São Paulo de Futebol Junior em 2018. O atleta também tem passagens nas categorias de base de Figueirense e Cruzeiro, neste último, sendo vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20 na temporada de 2019.

Logo após, Weverton se transferiu para o Red Bull Bragantino, onde disputou as duas últimas temporadas e fez parte do grupo que foi vice-campeão da Conmebol Sul-Americana e classificou pela primeira vez na história a equipe de Bragança Paulista para a Libertadores da América.

