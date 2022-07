Inter Inter encerra a preparação neste sábado para a disputa contra o Atlético mineiro

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2022

Apenas dois pontos separam Inter e Atlético-MG. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

A preparação colorada para enfrentar o Atlético-MG está na reta final. A equipe volta a treinar neste sábado (30), encerrando a preparação para a partida do fim de semana.

Na manhã desta sexta-feira (29), o Inter realizou o penúltimo treinamento antes de entrar em campo com o time mineiro. O duelo contra o Galo está marcado para este domingo (31), às 16h, no estádio Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade desta sexta foi aberta para a imprensa, no CT Parque Gigante. O treinador Mano Menezes comandou exercícios técnicos no gramado, trabalhando posse de bola, cruzamentos e finalizações dos atletas. Mikael e Braian Romero, que foram apresentados à tarde, ficaram na academia realizando avaliações e trabalhos físicos.

Apenas dois pontos separam Inter, que está na sétima posição com 30 pontos, e Atlético-MG, em quarto lugar e com 32 pontos na tabela de classificação.

Novos reforços

O argentino Braian Romero foi oficialmente apresentado para torcida e imprensa no início da tarde desta sexta-feira (29). Ao lado do presidente Alessandro Barcellos e do diretor executivo William Thomas, o centroavante manifestou sua alegria por retornar ao futebol brasileiro, após defender o Athletico-PR em 2019, e compartilhou a expectativa que nutre por grandes feitos com a camisa vermelha.

“Estou muito feliz de vir para um gigante do Brasil. Feliz em retornar ao futebol brasileiro, e chego em outra forma”, disse Romero.

Na quinta (28), o Inter concluiu as negociações para anunciar a contratação do atacante Mikael. Ele assina contrato de empréstimo até julho de 2023.

Natural do Maranhão, 23 anos, ele estava na Salernitana, da Série A da Itália. No Brasil, Mikael fez carreira no Sport Recife, clube pelo qual foi artilheiro desde as categorias de base.

