Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Ex-River e Athletico-PR, o argentino Braian Romero já está em Porto Alegre. (Foto: Divulgação/River Plate)

O centroavante argentino Braian Romero, 31 anos, já está em Porto Alegre para assinar contrato com o Inter. Ele estava no River Plate (Argentina), onde marcou em 15 gols em 52 jogos, e deve ser anunciado em breve.

No currículo estão, ainda, passagens pelo Defensa Y Justicia (21 gols em 33 partidas ao longo de 2020, além de artilheiro e campeão da Copa Sul-Americana) e Athletico-PR (três gols em 24 partidas de 2019, incluindo a Copa do Brasil).

E a direção colorada está próxima de fechar com outros dois nomes, ambos de 23 anos. Um é o atacante Mikael, que vestiu recentemente as camisas de Sport-PE e Saleritana (Itália). Já o outro trata-se do lateral-direito Weverton, atualmente emprestado pelo Bragantino-SP ao Vasco da Gama, no qual é atualmente reserva.

Preparativos

Em ritmo de espera pelos reforços, o Inter dá continuidade aos preparativos para a rodada de abertura do returno do Campeonato Brasileiro. O adversário da vez é o Atlético-MG, às 16h deste domingo (31), no estádio Beira-Rio.

Nesta quinta-feira (28), o treinador Mano Menezes comandou atividades físicas e técnicas no gramado. Depois o portão foi fechado à imprensa, para exercícios táticos, de posicionamento e movimentação. O elenco disponível ainda tem mais duas sessões de trabalho até sábado, véspera da partida.

Situação

Com a derrota de 2 a 1 para o Palmeiras no domingo passado, o Inter caiu do sexto para o sétimo lugar no Brasileirão (30 pontos). Já o “Galo” mineiro está na quarta colocação (32).

No topo da tabela está o Palmeiras (39), seguido por Corinthians (35) e Fluminense (34). Em quinto aparece o Athletico-PR (31), depois Flamengo, com o mesmo escore colorado mas em vantagem nos critérios qualificados.

