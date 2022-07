Inter Inter x Atlético-MG: Momento, Escalações, Arbitragem e Transmissão

Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Inter e Atlético-MG se enfrentam na tarde deste domingo, a partir das 16h, no Beira-Rio, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

INTER

Após deixar o G-6 do Brasileiro, o Inter busca vencer o duelo direto com o Galo para tentar retomar espaço entre os primeiros colocados. O Colorado é o 7º, com 30 pontos, dois atrás dos mineiros, na quarta posição. Na próxima semana, o foco vai para as quartas de final da Sul-Americana.

Mano Menezes está suspenso e não comanda o time na beira do gramado. O auxiliar Sidnei Lobo terá dois novos jogadores à disposição: o atacante Braian Romero e o lateral-direito Weverton, contratados nos últimos dias. Além da dupla, os laterais Bustos e Renê voltam de lesão muscular. Por outro lado, Rodrigo Moledo passa a ser desfalque por conta de problema na panturrilha. A base de time será mantida.

ESCALAÇÃO

Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson Pedro Henrique e De Pena; Mauricio e Alemão.

ATLÉTICO-MG

Já o Atlético-MG inicia o returno de ânimo renovado. Será a nova estreia do técnico Cuca, contratado após a demissão de Antonio “Turco” Mohamed. Precisa vencer para seguir no G-4 e não deixar o Palmeiras se distanciar. O Verdão, inclusive, é o adversário do próximo jogo, pela ida das quartas de final da Libertadores.

O novo/velho comandante do Atlético teve cinco treinamentos na Cidade do Galo para preparar a equipe. Não convive com desfalques. Pelo contrário, o desafio de Cuca é achar o time titular ideal diante de vastas opções, principalmente no ataque. Matías Zaracho deve ser poupado. No seu lugar, Eduardo Vargas e Ademir são as opções. Mas Pavón e Pedrinho também atuam por ali. ESCALAÇÃO Everson; Mariano, Igor Rabello (Nathan Silva), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho; Vargas (Ademir), Keno e Hulk. ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP) Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP) Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

Roger Goulart (RS) VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP) TRANSMISSÃO Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 16h, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagens de Bruno Soares e Carlos Lacerda, e plantão de Rogerio Bohlke.

