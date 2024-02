Rio Grande do Sul Em Caxias do Sul, cinco pessoas são condenadas à prisão por venda clandestina de carne de cavalo

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2024

Abate e comercialização só podem ser feitos por estabelecimentos credenciados. (Foto: Arquivo/MP-RS)

Proibida pela legislação brasileira, a venda de carne de cavalo para consumo humano por estabelecimentos não credenciados motivou a Justiça do Rio Grande do Sul a condenar cinco indivíduos de Caxias do Sul (Serra Gaúcha) à prisão. Outros quatro foram absolvidos. As sentenças giram em torno de cinco anos, mais pagamento de multa.

O Ministério Público gaúcho (MP-RS) havia acusado o grupo por organização criminosa, entrega e venda de mercadoria em condições impróprias ao consumo humano e fabricação de substância alimentícia nociva à saúde. A atividade foi descoberta em novembro de 2021. Os equinos eram abatidos de forma clandestina e a carne fornecida a restaurantes, disfarçada com peru e suínos em hambúrgueres.

Eles permanecem em liberdade enquanto recorrem da decisão, mas não podem desempenhar atividade econômica no ramo alimentício. Um sexto envolvido também foi condenado postumamente (ele faleceu durante a tramitação do processo) e teve, portanto, a sua pena extinta.

MP-RS quer pena maior

De acordo com o promotor Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, responsável pela operação e pela denúncia, o MP-RS questionará o veredicto da juíza Taise Velasquez Lopes, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul:

“De forma muito bem fundamentada, a magistrada se ateve à gravidade dos fatos e à repercussão causada pela forma cruel como os animais eram abatidos, bem como ao posterior preparo dessa carne para que o intermediário realizasse a venda do produto, que infelizmente, chegou ao consumo humano. Mas entendemos que algumas penas e multas poderiam ser fixadas em um patamar um pouco acima. Então, dentro dos prazos processuais normais, nos próximos dias deveremos ingressar com recurso”.

(Marcello Campos)

Em Caxias do Sul, cinco pessoas são condenadas à prisão por venda clandestina de carne de cavalo

