Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Grêmio joga nessa quinta-feira (26) contra o Guarani. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Iniciando a palavra com uma homenagem ao ex-jogador de futebol argentino, falecido nessa quarta-feira (25), Maradona, Diego Souza concedeu uma entrevista coletiva. Emocionado, destacou: ”Hoje acordamos com uma notícia muito triste para o mundo do futebol, o ídolo do futebol Maradona, faleceu, estou aqui para deixar meus sentimentos ao povo argentino, ao povo do futebol. É uma pessoa que nós proporcionou muita emoção, muita coisa boa no futebol, então temos que agradecer por tudo que ele fez pela nossa profissão.”

Mudando a página e o tom para projetar a partida, em temperatura alta, que o Grêmio terá contra o Guarani, nessa quinta-feira (26), Diego manifestou: ”Sem dúvida a temperatura alta é bem complicada, você tem que ter uma estratégia muito boa de jogo e procurar ter o menor desgaste possível tendo a bola. Mas jogo de Libertadores você não tem muito o que controlar, é muita dedicação, muita transpiração e nos momentos que tem essa bola tem que ter essa inspiração para fazer as coisas acontecerem. Sabemos da importância do jogo e essa adrenalina faz com que a gente consiga estar vivo no jogo o tempo inteiro”. O Grêmio já está no Paraguai desde a última terça-feira (24) e realizou nessa quarta (25) o último treino antes de enfrentar a equipe do Guarani, no Estádio Defensores del Chaco.

E sobre esse adversário, o atacante gremista reconheceu a qualidade técnica da equipe, valorizou as vitórias sobre Corinthians e a campanha na Libertadores. ”A equipe do Guarani é uma equipe que vem surpreendendo, tem uma marcação muito forte, sem dúvida nenhuma é um jogo muito difícil.”, disse.

Mesmo com a chegada do novo centroavante tricolor, Diego Churín, o já titular Diego Souza não perdeu espaço na equipe do Grêmio. A falta de gols que o assombrou durante alguns dias, não deixou que a confiança do atacante de 35 anos se deixasse abalar. ”Trabalhamos muito para que as coisas aconteçam, torço muito que meu companheiro, Churín, possa ter sucesso conosco, é um grande atleta. Mas a gente que joga na frente, sabe que depende muito dos nossos companheiros, procuramos ajudar da nossa maneira, com nossa equipe jogando bem, pressionando o adversário, e isso ajuda para que a bola esteja sempre entrando. Então, independente de quem for, o importante é que a equipe esteja bem e favoreça muito o nosso trabalho”, destacou o jogador.

O Grêmio entra em campo nessa quinta-feira (26), pelas oitavas de final da Copa Libertadores, às 21h30, contra o Guarani no Estádio Defensores Del Chaco.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

