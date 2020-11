Esporte Velório de Maradona será na Casa Rosada, sede do governo da Argentina, que decretou luto oficial de três dias

25 de novembro de 2020

O velório de Diego Armando Maradona será realizado nesta quinta-feira (26), em Buenos Aires, na sede do governo argentino, a Casa Rosada. O corpo de Maradona passará por autópsia na noite desta quarta. O craque morreu aos 60 anos, em casa, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O país teve decretado luto oficial de três dias.

Recentemente o jogador passou por uma delicada cirurgia no cérebro e recebeu alta oito dias depois, após drenar uma pequena hemorragia cerebral. Na ocasião o médico Leopoldo Luque afirmou que a cirurgia era considerada simples, mas havia preocupação pela condição de saúde do ex-jogador, que recém havia completado 60 anos.

Maradona estava em casa quando passou mal. Uma ambulância foi chamada por familiares e funcionários para socorrê-lo, mas ele morreu antes mesmo da chegada do atendimento de emergência.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, decretou luto oficial de três dias no país, a partir desta quarta-feira (25), após a morte de Diego Maradona. O ex-craque morreu depois de sofrer uma parada cardíaca na sua residência em Tigre.

“Por ocasião da morte de Diego Armando Maradona, o presidente da Nação vai decretar três dias de luto nacional a partir da data”, afirma um breve comunicado divulgado pelo governo.

O presidente da Argentina também publicou uma mensagem nas redes sociais sobre o falecimento do ex-craque, com uma foto em que os dois se abraçam. “Você nos levou ao ponto mais alto do mundo. Nos fez imensamente felizes. Foi o maior de todos. Obrigado por ter existido, Diego. Vamos sentir a sua falta por toda a vida”, escreveu Fernández.

