Rio Grande do Sul Universidade recebe doação de microcomputadores do Tribunal Regional Eleitoral

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Vilarinho, presidente do TRE, fez a entrega simbólica ao reitor da UERGS e do secretário de administração. Foto: Divulgação/TRE-RS Vilarinho, presidente do TRE, fez a entrega simbólica ao reitor da UERGS e do secretário de administração. (Foto: Divulgação/TRE-RS) Foto: Divulgação/TRE-RS

Na tarde desta terça feira (24), o TRE-RS oficializou a doação de microcomputadores para a UERGS (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul). O presidente do Regional gaúcho, desembargador André Luiz Villarinho, realizou a entrega simbólica dos 309 equipamentos ao reitor da instituição, Leonardo Alvim Beroldt da Silva. O ato, que também contou com a presença do secretário da Secretaria de Administração, Vital Cappellari, ocorreu no gabinete da presidência do Tribunal.

Os microcomputadores doados foram recebidos das zonas eleitorais, em substituição aos novos adquiridos. Eles serão destinados aos alunos carentes da UERGS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul