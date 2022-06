Inter Em coletiva, Mano Menezes ressalta a importância de valorizar as pequenas conquistas da equipe

16 de junho de 2022

Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Fora de casa, o Inter venceu por 2 a 1 o Goiás, na noite desta quarta-feira (15), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Colorado assume temporariamente a terceira colocação, com 21 pontos. Com gols de Edenilson e Alan Patrick, a equipe de Mano Menezes chegou a 11 jogos de invencibilidade na competição. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador colorado destacou a atuação da equipe e a necessidade de valorizar as conquistas.

Mano Menezes comentou sobre o gol sofrido na partida, mas ressaltou a importância de destacar os pontos positivos. “Devemos aprender a valorizar tudo o que conquistamos. A equipe se comportou bem. Levamos um gol de bola parada, uma arma forte do Goiás.” O técnico ainda comentou que gols oriundos de bolas alçadas na área são comuns. “Todo Mundo toma gol de bola aérea. Não pode tomar muito, não pode levar mais do que faz.”

David foi, novamente, o centroavante titular, sendo substituído por Alemão no segundo tempo. Dos jogadores contratados para a posição, Wesley Moraes é o que menos recebe oportunidades. Sobre o jogador, o treinador disse que citou a disciplina e a organização como pontos importantes. “Respeito o dia a dia e, baseado nisso, escolho os jogadores. Não somos o melhor time, mas temos que ser os mais organizados, os mais disciplinados. Procuro ser justo.”

Um dos assuntos da semana foi a venda do volante Rodrigo Dourado para o San Luis, do México, por cerca de R$ 2,5 milhões. Na entrevista, Mano revelou ter uma conversa com o jogador, assim que chegou ao clube. “Quando cheguei, tive uma conversa com ele. Perguntei o que ele pensava da vida, ele pensou que era a hora de seguir a vida dele. A proposta que eu fiz pra ele foi sair bem, com uma boa imagem. E foi o que ele fez.”

O próximo compromisso do colorado é domingo, no Beira-Rio, contra o Botafogo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

