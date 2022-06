Inter Inter anuncia redução no valor dos ingressos em dois setores do Beira-Rio

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

Ação passa a valer a partir do confronto diante do Coritiba, dia 24/06, às 21h30 Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

No início da tarde desta sexta-feira (17) o Inter anunciou a redução no valor dos ingressos para os portões 3 e 7 do Beira-Rio. A medida passa a valer a partir do jogo diante do Coritiba, marcado para o dia 24/06, às 21h30. Sócios e não sócios serão contemplados.

Os associados colorados terão descontos mais significativos. Confira abaixo:

Sócios que fazem check-in: 100% de desconto | Isenção

Campeão do Mundo: 60% de desconto | R$ 16,00

Nada Vai nos Separar: 20% de desconto | R$ 32,00

Não sócio: R$ 40,00

Os sócios da categoria Academia do Povo, que pagam ingressos no valor de R$ 10,00, não terão descontos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

