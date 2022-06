Inter William Thomas nega que Inter tenha feito proposta por Emmanuel Martínez

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

Imprensa equatoriana informou que o seria um dos fortes interessados em levar o jogador argentino. Foto: Divulgação / Barcelona SC Foto: Divulgação / Barcelona SC

Na tarde desta sexta-feira, o portal ECUAGOL publicou que o Internacional era um dos interessados na contratação do atacante argentino Emmanuel Martínez, do Barcelona de Guayaquil. O periódico citou também o interesse do Santos no Brasil, e do Lanús e do San Lorenzo na Argentina.

O executivo de futebol do colorado, William Thomas, negou que o clube tenha feito proposta para contar com o atacante de lado. A reportagem da Rádio Grenal apurou que o nome esteve na pauta da direção, mas que não há negociação no momento para vinda do jogador a Porto Alegre.

Nos últimos dias, atleta teve também seu nome muito vinculado ao Santos. Executivo de futebol do clube, Edu Dracena, falou em entrevista à TV Santa Cecília sobre a possível negociação: “Fomos atrás no início do ano, mas hoje não tem nada. Não estamos contratando. Pode ser que venha, entendemos que pode nos ajudar, mas estamos atentos. Se encaixar no que o Santos pensa, pode vir e nos ajudar. Vou ser bem sincero: hoje não estamos negociando com ele”.

Emmanuel Martinez é argentino, tem 28 anos de idade, 1,68m de altura e joga preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque. Jogador está no Barcelona de Guayaquil desde 2020, tem 98 partidas oficiais pelo clube, com 16 gols marcados.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

