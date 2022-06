Esporte Inter vence o Goiás por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Com a vitória, o Colorado assume temporariamente a terceira colocação, com 21 pontos. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Fora de casa, o Inter venceu por 2 a 1 o Goiás, na noite desta quarta-feira (15), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Colorado assume temporariamente a terceira colocação, com 21 pontos. Com gols de Edenilson e Alan Patrick, a equipe de Mano Menezes chegou a 11 jogos de invencibilidade na competição. A próxima partida da equipe do Inter será contra o Botafogo, no próximo domingo (19), no Beira-Rio.

Após a partida desta quarta, disputada no Estádio da Serrinha, o técnico Mano Menezes afirmou: “Temos que aprender a valorizar tudo que a gente conquista. A equipe se comportou bem. Levamos um gol de bola parada, uma arma forte do Goiás. (…) Para permanecer em cima você precisa ter elenco. Eu queria implementar um estilo de jogo, para que todos saibam o que deve ser feito quando entrarem.”

O jogo

O Goiás quase marcou um gol olímpico com um minuto de bola rolando, após cobrança de escanteio de Elvis. Mas foi o Inter que abriu o placar na Serrinha. Depois de ter parado no goleiro Tadeu, aos seis, Edenilson teve nova chance, aos sete, e não perdoou. O camisa 8 recebeu cruzamento de Moisés e bateu rasteiro, dessa vez sem chance de defesa.

Apesar do começo promissor, o duelo perdeu intensidade. Passados os 30 minutos, o time da casa foi para cima. Elvis esbarrou no goleiro Daniel, enquanto Caio Vinícius mandou para fora. Até que, aos 40, após nova cobrança de escanteio, Da Silva foi no segundo andar e testou firme para o fundo das redes: 1 a 1. Já nos acréscimos, o Colorado reapareceu no ataque e novamente Edenilson viu Tadeu evitar o gol.

Na volta do intervalo, foi a vez do Internacional ter a chance logo no primeiro minuto. David cruzou na medida para Alan Patrick recolocar os visitantes na frente. A partir daí, o Goiás teve o controle da posse de bola, mas criou pouco e não deu trabalho para a defesa adversária. Já nos minutos finais da partida, a equipe colorada quase anotou mais um com Alemão e Maurício, mas Tadeu evitou o terceiro.

Ficha Técnica

– Goiás: Tadeu; Da Silva, Reynaldo (Pedrinho) e Caetano; Diego, Matheus Sales (Auremir), Caio Vinicius (Luan Dias), Dadá Belmonte e Elvis; Pedro Raul (Renato Jr.) e Vinicius (Vitor Hugo). Técnico: Jair Ventura.

– Inter: Daniel; Bustos (Rodrigo Moledo), Vitão, Mercado e Moisés; Gabriel, Johnny (Liziero), Edenilson, Wanderson (Pedro Henrique) e Alan Patrick (Mauricio); David (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

– Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores. Quarto árbitro: Victor Lucas Pereira Silva. VAR: Vinicius Furlan.

