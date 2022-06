Esporte Fifa divulga pôster oficial da Copa do Mundo de 2022

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Pela primeira vez, uma série de pôsteres foi desenvolvida para o torneio – todos desenhados pela artista feminina do Catar, Bouthayna Al Muftah. Foto: Fifa/Divulgação Pela primeira vez, uma série de pôsteres foi desenvolvida para o torneio – todos desenhados pela artista feminina do Catar, Bouthayna Al Muftah. (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (15) o pôster oficial da Copa do Mundo de 2022, no Catar, que será realizada de 21 de novembro a 18 de dezembro.

A ilustração foi divulgada após a definição da última seleção a se classificar para a disputa do mundial: a Costa Rica.

Pela primeira vez, uma série de pôsteres foi desenvolvida para o torneio – todos desenhados pela artista feminina do Catar, Bouthayna Al Muftah.

“O pôster principal mostra chapéus tradicionais [‘gutra’ e o ‘egal’] sendo jogados no ar – algo que simboliza a celebração e o fanatismo pelo futebol em todo o Catar e no mundo árabe. Os sete cartazes de apoio mostram a paixão do mundo árabe pelo futebol e pelo jogo como algo que une as famílias”, disse a Fifa em seu site oficial.

A artista Bouthayna Al Muftah disse que sua principal inspiração para a criação do cartaz foi o conceito de memória coletiva.

“A maior parte do meu trabalho se concentra em experiências passadas, memórias, amarrando-as ao presente e arquivando-as de maneira contemporânea. Eu queria que os pôsteres seguissem esse tema e contassem a história da cultura do futebol do Catar”, disse Al Muftah.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte