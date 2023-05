No início da noite desta segunda-feira (22), o Inter anunciou as saídas do diretor executivo William Thomas e do coordenador técnico Sandro Orlandelli. Além disso, confirmou a permanência do técnico Mano Menezes. Durante o dia, a direção colorada ficou em uma extensa reunião para debater os assuntos.

O encontro do Conselho de Gestão começou pela manhã e teve a presença do técnico do Inter, que deixou a reunião para comandar o treinamento. Depois, Mano Menezes retornou no meio da tarde.

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, deixou o estádio Beira-Rio por uma saída alternativa e foi para o CT para comunicar os funcionários do departamento de futebol. Após isso, ele concedeu a entrevista coletiva e comentou sobre a sua decisão.

“A gente vem buscando já com a saída do preparador físico e hoje com as saídas do executivo e coordenador técnico entendendo que é preciso mudar os processos para ter maior rendimento e consequentemente melhores resultados”, disse o presidente.