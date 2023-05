Boletim indica manutenção do alto índice de infestação do mosquito em 38 dos 46 bairros monitorados com armadilhas na cidade

Porto Alegre, RS 14/03/2023 A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), motivada pela confirmação de casos positivos para dengue, realizou nesta terça-feira, ações de bloqueio químico, com aplicação de inseticida, para diminuir o risco de transmissão viral. As pulverizações são feitas a partir de avaliação técnica da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), que coordena o trabalho de campo. Na foto a operação no bairro Cel. Aparício Borges que teve como ponto de partida a sede da Unidade de Saúde Vila Vargas, na esquina das ruas Pe. Ângelo Costa e Nossa Senhora dos Anjos. O raio da operação compreende 150 metros a partir da residência do paciente confirmado para dengue no bairro. Foto: Cristine Rochol/PMPA

Foto: Cristine Rochol/PMPA