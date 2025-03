Política Em defesa apresentada ao Supremo, Bolsonaro cita provas inacessíveis e “confusão” da Procuradoria e pede a anulação de delação premiada de Mauro Cid

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Defesa do ex-presidente apresentou resposta prévia à denúncia pela trama golpista de 2022. (Foto: Saulo Cruz/Agência Senado)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o tribunal não forneceu aos advogados acesso a todas as provas obtidas pela investigação da Polícia Federal (PF) sobre a trama golpista de 2022.

Os advogados entregaram, no último dia do prazo, a defesa prévia dele na denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) na qual é acusado de tentativa de golpe de Estado.

Segundo a PGR, o ex-presidente foi o líder de uma organização criminosa que articulou um golpe de Estado em 2022 após perder a eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva.

A resposta à acusação é preliminar e não se aprofunda no mérito dos crimes atribuídos ao ex-presidente. No procedimento, os advogados defendem que a denúncia não seja recebida pelo Supremo — e, assim, Bolsonaro nem sequer se torne réu.

Ela destaca que foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão durante as investigações, mas somente foi fornecido o espelhamento de sete celulares analisados pela Polícia Federal.

“Ou seja, as conversas completas, sem seleções ou qualquer limitação, são provas disponíveis apenas ao Ministério Público Federal, mas que, para a defesa, transformaram-se em provas inacessíveis, junto com tantas outras”, diz.

A equipe de advogados comandada por Celso Vilardi ainda afirma que as investigações foram divididas em diversas petições no Supremo que, juntas, somam mais de 81 mil páginas.

A defesa diz que a quantidade “gigantesca” de documentos foi apresentada de forma “desorganizada” pela PGR na denúncia contra o ex-presidente de forma a evitar que as acusações fossem rebatidas em um prazo de 15 dias.

“Resta claro o intuito de confundir para impedir a compreensão da acusação e, via de consequência, o exercício da defesa. Sem que a denúncia traga indicações e menções claras ou minimamente organizadas aos elementos dos autos — leia-se, sem números de folhas e sem número de processo — a defesa é obrigada a sair em verdadeiras caçadas pelos documentos citados”, diz.

De acordo com a acusação, Bolsonaro editou uma minuta golpista, buscou apoio dos chefes das Forças Armadas à conspiração, anuiu com um plano para matar o ministro Alexandre de Moraes e é um dos responsáveis pelos ataques às sedes dos Poderes, em 8 de janeiro de 2023.

Em contraponto, os advogados afirmam que a denúncia empilha narrativas, com planos de golpe contraditórios, e atribui a Bolsonaro o “comando, a ciência ou a anuência” de todos os atos praticados pelos denunciados sem apresentar elementos concretos.

A defesa de Bolsonaro pede ainda que a delação de Mauro Cid seja anulada pelo Supremo. Ela cita omissões e contradições nos depoimentos do tenente-coronel e destaca que o colaborador não poderia, em nenhuma hipótese, ter prestado depoimento para o ministro Alexandre de Moraes para que fosse dada uma “última chance” para esclarecer os fatos investigados.

“O que também não era possível – e não se pode admitir – é a tomada de depoimento de colaboração pelo magistrado. Não há precedente na história desse país de um depoimento de colaboração tomado por um magistrado, o que, sabemos, só ocorre por ocasião do interrogatório judicial”, sustenta.

No documento enviado ao Supremo, a defesa diz que o julgamento da denúncia da PGR não pode ser realizado pela Primeira Turma do STF, como está previsto no tribunal. O ex-presidente insiste que o caso seja analisado pelo plenário da corte.

“Parece ser inadmissível que um julgamento que envolve o ex-presidente da República não ocorra no tribunal pleno. E não se diz isso apenas em função da envergadura do caso, do envolvimento de um ex-presidente e de diversos ex-ministros de Estado. A necessidade deriva da Constituição Federal e do Regimento Interno dessa Suprema Corte”, diz.

Mencionando a previsão do juiz de garantias, segundo o qual o juiz que conduz o processo não é o mesmo que o julga, a defesa de Bolsonaro pede que o ministro Alexandre de Moraes deixe o processo.

“Requer-se que se reconheça a necessidade de distribuir os autos a um novo relator, antes do recebimento da denúncia, a fim de que sejam aplicadas, respeitadas as diferenças de rito, as regras do juízo de garantias nas ações penais.”

A defesa do ex-presidente apresentou uma lista de 13 testemunhas que, na visão dos advogados, poderiam comprovar a inocência de Bolsonaro.

A nominata inclui o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, os ex-ministros Ciro Nogueira, Eduardo Pazuello, Rogério Marinho e Gilson Machado e os ex-comandantes Freire Gomes (Exército) e Baptista Júnior (Aeronáutica), entre outros.

O documento da defesa prévia de Bolsonaro ainda separa um trecho para elencar medidas de Alexandre de Moraes consideradas pelos advogados como ilegais. (Folha de S. Paulo)

Em defesa apresentada ao Supremo, Bolsonaro cita provas inacessíveis e "confusão" da Procuradoria e pede a anulação de delação premiada de Mauro Cid

