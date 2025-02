Bruno Laux Em despedida do comando da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito defende união entre os Poderes do Estado

Por Bruno Laux | 4 de fevereiro de 2025

Ex-presidente do Parlamento estadual, Adolfo Brito (PP). (Foto: Marcelo Oliveira/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Conclusão de mandato

Em discurso de despedida do comando da Assembleia Legislativa do RS, o agora ex-presidente do Parlamento estadual, Adolfo Brito (PP), defendeu nesta segunda-feira a união entre os Poderes de Estado. O deputado mencionou o trabalho conjunto realizado pelas entidades do Poder Público durante o período de calamidade climática ocorrido em 2024 e defendeu o avanço de alternativas viáveis para a prevenção de novas enchentes. Emocionado ao agradecer o apoio da família durante o período, o parlamentar mencionou os desafios enfrentados durante os eventos catastróficos, relatando que a Assembleia foi ao interior do Estado para acompanhar as dificuldades enfrentadas pelos gaúchos. Ao longo da fala, Brito destacou ainda os resultados dos encontros regionais promovidos ao longo de sua gestão para tratar da irrigação, preservação de água e piscicultura no RS.

Sob nova direção

O novo presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, deputado Pepe Vargas (PT), iniciou seu mandato à frente da Casa nesta segunda-feira com um discurso em que ressaltou o potencial de estabilidade política, institucional e administrativa viabilizado através da alternância dos partidos no cargo. O petista se comprometeu a defender os princípios da democracia e das suas instituições, assim como a liberdade de expressão, manifestação e organização política, além dos direitos humanos, a igualdade de acesso a direitos e o combate a qualquer forma de preconceito. Pepe mencionou ainda que se atentará a garantir as prerrogativas do exercício do mandato parlamentar e convidou entidades de representação e cidadãos da sociedade civil para participar do debate sobre o “crescimento sustentável do RS”, que será o tema central de sua gestão à frente da Casa.

Líder de bancada

O deputado estadual Marcus Vinícius de Almeida (PP) assumiu nesta segunda-feira a liderança da bancada do Progressistas na Assembleia gaúcha, ocupando o posto deixado pelo correligionário Guilherme Pasin. O parlamentar será, pelos próximos dois anos, responsável por articular as posições da legenda nos debates da Casa, além de representar a sigla no Legislativo e junto ao Executivo gaúcho. “Estar à frente deste novo desafio é trabalhar para solidificar o potencial deste que é o maior partido do Estado. Valorizar o Progressistas e os membros desta qualificada bancada, mas também visar o protagonismo no pleito de 2026”, afirma Marcus.

Expectativas positivas

De volta aos trabalhos no Legislativo gaúcho, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, Elton Weber (PSB), está confiante com o avanço de dois projetos de lei de sua autoria em 2025. O primeiro visa aliviar os custos do agricultor familiar ao dispensar de outorga e isentar de pagamento o uso da água nas propriedades de produtores do gênero. Já a segunda medida, prevê uma série de sanções a estabelecimentos comerciais que venderem ou comercializarem cigarros e assemelhados, ou vinhos e espumantes, que sejam fruto de contrabando, descaminho, falsificação, corrupção ou adulteração. “Seguimos firmes no nosso compromisso de trabalhar pelo Rio Grande, pela nossa agropecuária, pelas nossas cooperativas, pelos nossos municípios e comunidades”, destaca Weber.

Ameaça agrotóxica

A deputada Luciana Genro (PSOL) acionou a Ouvidoria-Geral de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana, após receber uma série de denúncias sobre possíveis irregularidades na pulverização aérea com agrotóxico por parte de uma fazenda vizinha ao Assentamento Santa Rita de Cássia II, no município. Moradores da região relataram à parlamentar que tem sofrido com danos severos e constantes à saúde causados pelos “venenos”, os quais também representam ameaça ao caráter orgânico de suas plantações. “Este é uma questão gravíssima, pois Nova Santa Rita é conhecida pelo arroz orgânico, e o Assentamento Santa Rita de Cássia II é importante parte dessa produção. É inadmissível que a produção orgânica seja ameaçada e que a saúde dos moradores fique prejudicada pelo uso de agrotóxicos por uma fazenda vizinha”, destaca Luciana.

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

