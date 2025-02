Colunistas Novo presidente da Assembleia, Pepe Vargas quer ampliar debate sobre pedágios e sustentabilidade

Por Flavio Pereira | 4 de fevereiro de 2025

Deputado Pepe Vargas assumiu a presidência da Assembleia gaúcha, à frente de uma mesa pluripartidária. (Foto: Reprodução de vídeo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Eleito com 47 votos e um contrário – o deputado Felipe Camozzato, do Novo, foi o único a votar contra – o deputado Pepe Vargas (PT) assumiu ontem a presidência da Assembleia Legislativa, à frente de uma mesa pluripartidária. Com o slogan “O crescimento sustentável é agora”, Pepe Vargas defendeu que o legislativo amplie o debate sobre os pedágios, “com a continuidade do debate sobre a modelagem de concessão de rodovias”, e alertou para o fato de que o Rio Grande do Sul vem perdendo importância no contexto nacional nos últimos anos.

Sete deputados não votaram na eleição da nova mesa

Os sete deputados que não votaram na chapa única que elegeu Pepe Vargas foram Stela Farias e Bruna Rodrigues (PT), Adolfo Brito (PP), Claúdio Branchieri (Podemos), Paulo Pereira e Professor Bonatto (PSDB) e Adriana Lara (PL).

Eduardo Leite faz movimento importante ao anunciar concursos na área da segurança pública

O governador Eduardo Leite fez ontem um movimento importante, ao anunciar a abertura de novos concursos para contratação de servidores na área da segurança pública. O setor tem garantido nos últimos anos, números positivos com sucessivas quedas nos principais índices de criminalidade. Ao todo, foram anunciados concursos para 2.734 vagas para Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto-Geral de Perícias.

Ex-governadores confraternizam na troca da liderança do MDB

O atual líder da bancada do MDB Edivilson Brum promoveu ontem um almoço em uma churrascaria de Porto Alegre com colegas de bancada para referendar a posse de Luciano Silveira. Luciano Silveira é ligado ao deputado federal Alceu Moreira, que se opõe ao vice-governador Gabriel Souza e contesta sua pré-candidatura ao governo do Estado em 2026. O encontro, porém, foi de confraternização: o vice-governador Gabriel Souza participou do churrasco, assim como os ex-governadores José Ivo Sartori, Germano Rigotto e Pedro Simon.

A posição do novo presidente da Câmara sobre o projeto da Anistia do 8 de janeiro

O deputado Hugo Motta (Republicanos), novo presidente da Câmara dos Deputados, assumiu o compromisso de levar a pauta ao debate com os líderes: “Esse tema é o tema que mais divide a Casa hoje. Você tem o PL defendendo que se vote a anistia para os presos lá do episódio do 8 de janeiro e você tem a esquerda, o PT principalmente, defendendo que esse assunto não seja debatido, não seja votado na Casa. A pauta será decidida pelo presidente, com a participação dos líderes”, afirmou o novo presidente da Câmara.

Rio sedia principal encontro de organizações liberais das Américas

O maior evento de organizações liberais do continente, o Fórum da Liberdade da América Latina, acontece pela primeira vez no Brasil. Nos dias 6 e 7 de fevereiro, o Rio de Janeiro receberá lideranças de diversos países para debater políticas públicas, cooperação regional e os rumos da liberdade na região.

Promovido pela Atlas Network, organização global dedicada ao fortalecimento de think tanks e iniciativas liberais ao redor do mundo, em parceria com o movimento Livres, o evento contará com nomes de peso. Entre os convidados estão Ana Corina Sosa, ativista venezuelana e filha da opositora María Corina Machado, um dos principais nomes na resistência ao chavismo; Diogo Costa, presidente da FEE – Foundation For Economic Education e ex-presidente da Escola Nacional de Administração Pública (Enap); e Tom Palmer, vice-presidente da Atlas Network, doutor em Ciência Política pela Universidade de Oxford e um dos maiores difusores do pensamento liberal no mundo.

Pela primeira vez, o evento terá tradução simultânea em português, inglês e espanhol, ampliando o alcance das discussões.

Lista das doações da Usaid inclui instituições brasileiras

Elon Musik, responsável pela agência que trabalha pra tornar o governo mais eficiente, resolveu apurar o destino dos recursos transferidos à Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid, na sigla em inglês), após descobrir que parte dos 40 bilhões de dólares distribuídos a 130 países ajudaram a financiar projetos para “regular anúncios das empresas, fazer acordo de políticas de silêncio estratégico. Ameaça da desordem informacional e criar currículo literário de notícias padronizadas”. Parte destes recursos foram destinados a organizações brasileiras. Pelo nível de intervenção na liberdade de imprensa dos países envolvidos, Elon Musk afirma que a organização “não tem nada de humanitário” e classifica a Usaid como “organização criminosa”. O tema é explosivo.

“Nem picanha, nem café”, o protesto da oposição no plenário da Câmara

Na abertura do ano legislativo, deputados do PL organizaram ontem uma manifestação no plenário contra o governo, durante sessão no Congresso Nacional. Os parlamentares, tendo à frente os líderes Luciano Zucco (oposição) e Sóstenes Cavalcante (líder da bancada), usaram um boné com a frase “Comida barata novamente, Bolsonaro 2026” e gritaram “nem picanha, nem café”, com a carne embalada nas mãos. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ) foi o autor da ideia da distribuição dos bonés. No sábado, dia de eleição dos presidentes das Casas, ministros de Lula e parlamentares governistas usavam bonés com a frase: “O Brasil é dos brasileiros”. Ontem, a oposição bradou em coro no plenário: “Lula, cadê você? O povo está querendo o que comer”.





