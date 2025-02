Bruno Laux Pepe Vargas assume a presidência da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 3 de fevereiro de 2025

Deputado Pepe Vargas. (Foto: Arquivo/ALRS)

Posse na Assembleia

O deputado estadual Pepe Vargas (PT) assume nesta segunda-feira a presidência da Assembleia Legislativa do RS. Com um extenso currículo na política gaúcha e nacional, o parlamentar já foi prefeito de Caxias do Sul, deputado federal e ministro em diferentes pastas durante os governos Dilma Rousseff, e atualmente exerce seu terceiro mandato no Parlamento gaúcho. A ascensão de Pepe ao comando do Legislativo estadual ocorre dentro de um acordo pluripartidário que alterna a presidência entre as quatro maiores bancadas da Casa (PT, PP, MDB e Republicanos) até 2026. O petista promete uma gestão voltada à defesa das instituições democráticas e terá como tema central de sua presidência o “Crescimento Sustentável” do RS.

MDB em festa

Lideranças gaúchas do MDB reuniram-se na última sexta-feira, em Capão da Canoa, para a celebração dos 95 anos do ex-senador Pedro Simon. Organizada pelo deputado estadual Vilmar Zanchin (MDB), a comemoração, que marca o início dos trabalhos da legenda no RS em 2025, contou com a presença dos ex-governadores do Estado José Ivo Sartori e Germano Rigotto, além de outros nomes de relevância do partido. “Reverenciamos o homem público que lutou pela redemocratização do Brasil e se consolidou como uma referência de ética na política nacional. Pedro Simon é nossa força e nossa inspiração”, destacou Zanchin.

Considerações finais

Deixando a presidência do Senado após quatro anos à frente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) concedeu uma entrevista coletiva à imprensa no sábado, na qual destacou o papel do jornalismo na cobertura legislativa e no combate às fake news. O agora ex-chefe parlamentar também aproveitou a fala para relembrar a atuação da Casa Alta do Congresso ao longo da pandemia da Covid-19, além dos marcos legislativos aprovados pelos congressistas, com destaque para a reforma tributária. Pacheco mencionou ainda o enfrentamento a uma série de desafios no Legislativo ao longo dos últimos anos, destacando a defesa da democracia como o legado mais importante de sua gestão.

Considerações finais II

Do outro lado do Congresso, o deputado Arthur Lira (PP-AL), que também deixou o comando da Câmara neste final de semana, afirmou no sábado que encerra seu segundo mandato consecutivo na chefia da Casa com a sensação de “dever cumprido”. Em suas últimas manifestações à frente do cargo, o parlamentar também destacou a atuação do Legislativo durante a pandemia do coronavírus, além de listar alguns projetos que avançaram ao longo de sua gestão, com destaque para a autonomia do Banco Central. Concluindo a passagem pelo posto, Lira mencionou que se sente orgulhoso da “agenda positiva e dos profundos avanços” ao longo do período de comando, pontuando que conseguiu entregar ao país uma série de reformas estruturantes.

Acolhimento aos vizinhos

O Ministério da Saúde encaminhou uma equipe de técnicos ao estado de Roraima para vistoriar o serviço de assistência oferecido aos migrantes venezuelanos que entram no Brasil pela região. A avaliação da pasta visa mapear as capacidades de saúde e elaborar estratégias para fortalecer as atividades, permitindo ao governo brasileiro compreender o contexto e avançar com medidas frente aos atendimentos que foram impactados pela recente suspensão temporária do financiamento internacional humanitário, o qual viabilizava o trabalho de ONGs e agências no local. Entre os integrantes do grupo enviado ao norte do país, estão lideranças das secretarias de Atenção Primária, de Atenção Especializada, de Vigilância em Saúde e Meio Ambiente e da Força Nacional do SUS.

