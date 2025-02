Cláudio Humberto União Brasil e MDB disputam chefia dos Correios

Por Cláudio Humberto | 3 de fevereiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Com a gestão que catapultou prejuízo dos Correios, saindo de lucro de R$3,7 bilhões (2021) a prejuízo de R$2 bilhões (2024), o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos, deve ser um dos demitidos na esteira da reforma ministerial que vai mexer em postos estratégicos do governo Lula. A avaliação é que não tem como contornar o prejuízo somado ao escândalo do confisco do 13º de parte dos funcionários. Desde então, Fabiano tem se encontrado com políticos em Brasília tentando se manter.

Nomes ao vento

Um dos cotados para suceder a Fabiano é Paulo Penha, que virou diretor de operações com a simpatia de deputados do União Brasil.

Jantar em Brasília

Nos grupos do zap de funcionários, eles garantem que Fabiano foi à casa do presidente do União, Antonio Rueda, na última semana.

Outro foco

A Lula, o MDB tem dito que não precisa de mais ministérios na reforma. Mas o partido se mexe para crescer no segundo escalão do governo.

Melhor que ministério

Os Correios contam com orçamento bilionário (cerca de R$20 bilhões em 2024) e está em todo o País, uma capilaridade que interessa ao MDB.

PT espalha veto que não houve a Esteves em reunião

É falso o “veto” de Lula (PT) à participação do banqueiro André Esteves na reunião do governo federal com banqueiros para tratar de mudanças nos empréstimos consignados, no esforço do ministro Fernando Haddad (Fazenda) de criar factoide que limpe sua barra. No governo e no PT, ouvem-se queixas de que o declínio da popularidade de Lula tem a ver com as medidas e os fracassos da equipe econômica. Esteves não reagiu à fake news, até porque seu banco BTG não atua nessa área.

Escalada do BTG

Em sua escalada, o BTG deve ressuscitar o Banco Econômico, muito popular, além de incorporar operações do Julius Baer, de investimentos.

Custodia bilionária

A incorporação do Julius Baer, que deixa o Brasil, fez a carteira de ativos de famílias, sob custódia do BTG, saltar para mais de R$100 bilhões.

Carteira de ativos

O BTG permanece como um dos maiores bancos de investimento do Brasil, com a sexta maior carteira de ativos entre todas as instituições.

Dois por um

Lula espera resolver dois problemas com uma só mexida. Se tirar Cida Gonçalves do Ministério das Mulheres, abre espaço para aliados e afasta desgaste por denúncia contra a ministra por assédio moral.

Foi o PSB, cariocas

Voltou a viralizar meme que lembra: o PSB do vice Geraldo Alckmin foi o autor da ação suspeita no STF que resultou na proibição de operações policiais nas favelas do Rio. “Iniciativa do então deputado federal e presidente do PSB-RJ, Alessandro Molon”, diz o site do próprio partido.

Ao trabalho

Com as coisas resolvidas no Senado, devem ser instaladas já nesta terça (4) suas comissões temáticas. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante, ficou com o PSD.

Sem chance de dar certo

O Brasil exportou US$37,5 bilhões aos EUA, em 2023, diz o Observatório de Complexidade Econômica, do total de US$336,7 bilhões. Lula ameaça a economia responsável por 11% de toda a exportação anual brasileira.

Não se pode dispensar

Atualmente, os três produtos que o Brasil mais vende para os EUA são petróleo cru e refinado (16,8%), aeronaves (5,28%) e café (5%), que renderam cerca de US$10,2 bilhões em faturamento por aqui em 2023. Só as vendas de soja à China (em 2022) chegaram a US$32 bilhões.

Bilhões de nada

Para quem gasta como se não houvesse amanhã, pode até não ser nada, mas soma R$11 bilhões o déficit nas contas do governo central em 2024 que Lula tentou minimizar ao dizer que 0,1%, pra ele, é zero.

Julgamento marcado

Deve ser retomado nesta terça-feira (4) o julgamento que pode cassar o mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). Se for cassado, o vice Thiago Pampolha (MDB) também roda.

Alerta de fraude

Corre risco de melar a divulgação do resultado do Concurso Nacional Unificado (CNU) nesta terça-feira (4). O MPF recebeu denúncias de irregularidades nas cotas raciais e recomendou a suspensão.

Pensando bem…

…se “Haddad é o ministro mais forte”, como dizem alguns petistas em resposta a Gilberto Kassab, imagine só o mais fraco.

Poder sem Puder

Bom pra cachorro

Anos 1960. O chanceler Vasco Leitão da Cunha aproveita uma ida para o aeroporto de Brasília, em carro oficial, para dar entrevista a um repórter. No caminho, um cachorro atravessa a avenida, o motorista dá uma guinada, o carrão desliza, quase bate num poste ou capota. Passado o susto, o chanceler respira fundo e, diplomaticamente, adverte o pálido motorista: “Meu caro Josias. Tenha sempre seu bom coração, mas nunca esqueça de acionar o seu bom cérebro. Se tivesse acontecido o pior, imagine a manchete, amanhã: ‘motorista mata um ministro para salvar um cachorro’…”

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

