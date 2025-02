Bruno Laux De olho em 2026, governistas e oposicionistas apostam em aproximação com o Centrão

Por Bruno Laux | 3 de fevereiro de 2025

Presidente Lula.(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Proximidade oportuna

Pessoas próximas ao presidente Lula, inclusive do PT, têm reiterado ao chefe do Executivo a ideia de indicar o agora ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para a Esplanada dos Ministérios. A avaliação dos aliados é de que o parlamentar tem potencial de articulação junto a lideranças do Centrão em votações de relevância no Congresso, assim como de angariar apoio de integrantes deste meio para as eleições de 2026.

Proximidade oportuna II

Também atento ao poder de influência dos partidos de centro no Congresso, o ex-presidente Jair Bolsonaro orientou a bancada do PL a estreitar laços com o Centrão. O ex-mandatário defende a articulação como forma de contribuir com o avanço dos interesses da oposição no Legislativo, além de garantir alianças para as próximas eleições presidenciais.

Estreitando laços

Confiante sobre a melhora das relações com o Legislativo a partir da mudança de lideranças, o presidente Lula deve se reunir nesta segunda-feira com os novos presidentes eleitos Hugo Motta (Republicanos-PB), da Câmara, e Davi Alcolumbre (União-AP), do Senado. Nas redes sociais, o líder do Planalto já parabenizou os dois parlamentares pelos novos cargos, sinalizando expectativas positivas sobre a parceria Planalto-Congresso.

Abertura de trabalhos

Após ter eleito seus novos líderes no sábado, a Câmara e o Senado retornam oficialmente aos trabalhos nesta segunda-feira, em solenidade que marca a abertura da 3ª Sessão Legislativa da 57ª Legislatura. Antes da reunião, as novas lideranças participarão da tradicional solenidade externa, que contará com a presença de tropas das Forças Armadas, execução do Hino Nacional e “subida da rampa” do Congresso.

Surpresa positiva

As menções do novo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a Ulysses Guimarães e ao filme “Ainda Estou Aqui” em seu discurso de posse chamaram a atenção na Câmara dos Deputados. Lideranças de esquerda se surpreenderam positivamente com as falas sobre o início do processo de redemocratização feitas pelo parlamentar, que destacou ter “ódio e nojo à ditadura”.

Alinhamento na Câmara

Iniciando os trabalhos como presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) convocou lideranças partidárias para uma reunião nesta segunda-feira, de modo a definir a pauta do plenário para os próximos dias. O chefe parlamentar deve aproveitar também o encontro para dialogar com os deputados sobre o fluxo de trabalho da Casa para o próximo biênio.

Retomada urgente

Ao assumir o comando do Senado neste final de semana, Davi Alcolumbre (União-AP) sinalizou que deve trabalhar pelo retorno “urgente” das comissões mistas do Congresso para análise de medidas provisórias enviadas pelo governo. O parlamentar destacou que esse tipo de colegiado é obrigatório por questões constitucionais e que a supressão ou negligência de sua existência representa uma “redução do papel do Senado”.

Orçamento em pauta

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) sinalizou que o Orçamento de 2025 do governo federal deve ser votado pelo Legislativo em março. O parlamentar iniciará a semana articulando, junto ao relator do texto, Ângelo Coronel (PSD-BA), o processo de “pacificação” do rito de votação da peça orçamentária, em busca de consenso.

Substituição possível

Responsável pela articulação política entre Executivo e Congresso, o Ministério das Relações Institucionais, de Alexandre Padilha, pode entrar na lista de órgãos da Esplanada que serão afetados pela reforma ministerial. Nomes como os dos deputados Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) são mencionados nos bastidores como possíveis indicações para a pasta, em uma eventual substituição do ministro.

Abordagem sem preconceito

Aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto do senador Paulo Paim (PT-RS) que estabelece diretrizes para as abordagens de segurança pública e privada, além de instituir mecanismos de prevenção da violência nessas operações. Apresentado no final de 2024, o texto tem como principal objetivo reduzir o racismo nas abordagens dos agentes de segurança.

Ponte de São Borja

O governo federal confirmou para o dia 4 de abril a sessão pública para abertura de propostas destinadas à concessão da Ponte Internacional de São Borja, entre o município gaúcho de mesmo nome e a cidade argentina de Santo Tomé. Articulado junto ao país vizinho, o projeto prevê investimentos na ordem de US$99 milhões para a modernização da estrutura, que possui 15,62 quilômetros de extensão.

DMAE em reestruturação

Os vereadores da Capital podem votar nesta segunda-feira o projeto de lei que prevê uma série de alterações na estrutura do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE). A viabilidade ocorre frente à decisão da Justiça gaúcha, promulgada na última semana, que suspendeu a liminar que impedia a votação imediata da proposta.

DMAE em reestruturação II

Articulada pelo Executivo municipal, a proposta de alteração do DMAE prevê, entre outros pontos, a modificação do caráter do conselho deliberativo vinculado à autarquia, tornando-o consultivo. O governo Melo propõe ainda a criação de três novas diretorias na entidade, o que acarretaria o aumento do custo anual do órgão em mais de R$1 milhão.

Food trucks na Câmara

A Câmara de Porto Alegre segue com chamamento público aberto para a prestação de serviços de gastronomia itinerante, ao longo do período de obras do piso térreo do Palácio Aloísio Filho. O Legislativo da Capital aceitará a entrada de até quatro food trucks credenciados por dia, a partir das 9h, que poderão permanecer atendendo no local até às 22h.

Balé para Todos

O Centro de Dança da Secretaria da Cultura de Porto Alegre está com inscrições abertas até o dia 8 de fevereiro para interessados em participar do projeto “Balé para Todos”. O programa oferece bolsas de estudos de formação em balé para alunos de 4 a 10 anos, que possuam baixa renda e residam na capital gaúcha.

2025-02-03