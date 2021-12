Economia Em dia de anúncio de PIB negativo, Ministro da Economia afirma que Brasil “está decolando de novo”

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Mais cedo, IBGE informou que PIB recuou 0,1% no primeiro trimestre, indicando nova recessão técnica.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, se referiu nesta quinta-feira (2) ao resultado da arrecadação de impostos federais para afirmar que o Brasil está “decolando de novo”.

Nesta quinta-feira (2), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Produto Interno Bruto (PIB) registrou retração de 0,1% no terceiro trimestre deste ano, o que representa uma nova “recessão técnica” – o nível de atividade já havia recuado nos três meses anteriores.

“Mês a mês, batemos a arrecadação histórica, em termos reais, tirando a inflação. A arrecadação está muito forte, o que mostra que o Brasil está decolando de novo, pelo nosso tempo. Preparar para decolagem”, afirmou o ministro, em evento em Brasília sobre os dez anos de concessões aeroportuárias.

Em outubro, a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais atingiu R$ 178,742 bilhões. Foi o melhor resultado para o período em cinco anos. Na parcial do ano, totalizou R$ 1,592 trilhão, novo recorde histórico.

O ministro da Economia citou também previsões de investimentos na economia brasileira, relacionadas aos processo de concessões e privatizações, que já somam, de acordo com Guedes, mais de R$ 600 bilhões para os próximos anos.

“O crescimento está contratado. Essa conversa de que o Brasil não vai crescer é coisa de maluco. Gás natural, petróleo, saneamento, cabotagem, ferrovias, aeroportos. Está tudo contratado, R$ 600 bilhões, e vem mais R$ 100 bilhoes com o 5G”, acrescentou Guedes.

Com o processo de concessões e privatizações em andamento, que contemplam investimentos nos próximos anos, ele declarou que o “Brasil está condenado a crescer”.

“A pergunta é se vai ter um pouco mais ou um pouco menos de inflação. Mas aprovamos o BC independente, que vai atuar, pela primeira vez, em um ano eleitoral”, concluiu.

Precatórios

O ministro Paulo Guedes observou que a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, está operando em alta nesta quinta-feira, apesar do anúncio da recessão técnica, e avaliou que isso se deve à aprovação, pelo Senado Federal, da PEC dos Precatórios.

Essa é a principal aposta do governo para bancar o programa social Auxílio Brasil. A expectativa do governo é que o projeto deve abrir espaço superior a R$ 106 bilhões no orçamento. É uma parte desses recursos que será usada para bancar o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família.

O texto já havia sido aprovado pela Câmara. Entretanto, como sofreu alterações na tramitação pelo Senado, a PEC voltará a ser analisada pelos deputados.

“[A Bolsa] está subindo porque acabou de ser aprovada a PEC em segundo turno. Significa que os gastos públicos continuam sob controle. Tem toda uma conversa fiada de que o Brasil perdeu o controle sobre o fiscal. É uma conversa fiada, uma narrativa política, fake news”, declarou.

Ele avaliou que a aprovação da PEC dos Precatórios pelo Senado representa o controle da quarta maior despesa orçamentária, atrás dos gastos com previdência, dos juros da dívida pública e das despesas com servidores públicos.

“A narrativa falsa era que querem furar o teto. Ao contrario, queremos os precatórios embaixo do teto [de gastos, que limita a maior parte das despesas pela inflação]”, acrescentou Guedes.

