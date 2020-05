Política Em dois meses de sessão online durante a pandemia, apenas 13 deputados participam de todas as votações nominais da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Levantamento mostra que foram realizadas 64 votações nominais durante a quarentena Foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados Levantamento mostra que foram realizadas 64 votações nominais durante a quarentena. (Foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados) Foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados

Mesmo com sessões feitas pela internet, apenas 13 deputados participaram de todas as votações nominais da Câmara dos Deputados durante a pandemia do novo coronavírus, mostra levantamento feito pelo site G1.

Isso significa, portanto, que 97,5% dos 513 deputados federais faltaram a pelo menos uma votação remota durante a quarentena. Na sessões virtuais, criadas para lidar com a pandemia do coronavírus, os deputados carregam no celular o aplicativo da Câmara e podem votar de qualquer lugar. Até então, precisavam estar pessoalmente no plenário da Casa, em Brasília.

Confira em ordem alfabética a lista dos 13 deputados que participaram de todas as 64 votações: Bia Kicis (PSL-DF); Bibo Nunes (PSL-RS); Cacá Leão (PP-BA); Camilo Capiberibe (PSB-AP); Daniel Freitas (PSL-SC); Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG); Gervásio Maia (PSB-PB); Hélio Lopes (PSL-RJ); Maria Rosas (Republicanos-SP); Nereu Crispim (PSL-RS); Roberto Alves (Republicanos-SP); Samuel Moreira (PSDB-SP) e Sergio Toledo (PL-AL).

A equipe de reportagem analisou as 64 votações nominais ocorridas durante dois meses da quarentena (de 25 de março a 25 de maio). As votações nominais são aquelas em que é identificado o posicionamento de cada parlamentar.

Durante esse período, foram votadas várias proposições relacionadas à pandemia do novo coronavírus, como a PEC (proposta de emenda à Constituição) do Orçamento de Guerra e o projeto de ajuda financeira a estados e municípios.

A maior parte dos mais assíduos pertence à base do governo.O deputado Eli Corrêa Filho (DEM-SP) também participou de todas as votações realizadas quando estava no exercício do mandato. Mas foram apenas 32 votações nominais, metade do total.

O número de deputados 100% votantes foi, inclusive, menor que no mesmo período de 2019, quando a participação era presencial em Brasília. O número de votações, no entanto, também foi menor. De 25 de março a 25 de maio de 2019, 31 deputados participaram de todas as 33 votações nominais realizadas no plenário da Câmara.

A participação dos deputados nas votações remotas da Câmara é feita por um aplicativo desenvolvido internamente, o Infoleg, que é instalado nos celulares dos parlamentares. Para garantir a segurança, os aparelhos são cadastrados e autorizados individualmente.

O sistema permite que os políticos marquem presença e votem nas deliberações. O aplicativo também envia notificações sobre as votações e o andamento das sessões. O Infoleg pode ser baixado por qualquer cidadão, que pode usar a ferramenta para receber avisos e notificações, além de conhecer os projetos em votação.

O presidente da sessão fica presencialmente no plenário em Brasília. Seu microfone fica ligado o tempo todo e os outros só são acionados de acordo com a ordem de inscrição para se manifestar.

