Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

O 35º Natal Luz tem data agendada de 22 de outubro a 30 de janeiro de 2021 Foto: Divulgação O 35º Natal Luz tem data agendada de 22 de outubro a 30 de janeiro de 2021. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Gramadotur – Autarquia Municipal que promove os eventos de Gramado,

apresentou na tarde desta quarta-feira (27) em uma live o projeto de decoração do 35º Natal Luz.

O Soldadinho, ajudante número 1 do Papai Noel, esteve acompanhado do prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, do presidente da Gramadotur, Edson Néspolo, e da diretora de decoração do evento, Cláudia Casagrande.

Em sua fala, o prefeito Fedoca Bertolucci afirmou que Gramado é uma cidade mágica, “uma cidade onde coisas lindas acontecem, onde se constrói uma história inimaginável, ano após ano”, disse.

Fedoca confirmou o evento que terá 101 dias, “é aqui que acontece o maior evento natalino do Brasil, o Natal Luz, evento que está confirmado e que vai acontecer de 22 e outubro até 30 de janeiro de 2021”, disse o prefeito.

Já o presidente da Gramadotur, Edson Néspolo, afirmou que “estamos preparando uma decoração para encantar a todos, que Gramado possibilite mais uma vez o reencontro de famílias, momento de muita paz e muito amor”. O dirigente concluiu dizendo que o “Natal Luz, é um evento tradicional para encontrar a criança que há em cada um de nós” concluiu.

A diretora de decoração do 35º Natal Luz, Cláudia Casagrande, juntamente com a Trupe de Natal, apresentou o projeto de decoração do evento. “Este ano a cenografia, mais do que nunca, trará o lúdico do Natal para as ruas, em uma decoração color, quente e alegre, afinal o Natal Luz de Gramado está em festa, são 35 anos de uma linda história e queremos encantar mais do que nunca a nossa comunidade e visitante”, disse Cláudia. As peças exclusivas da decoração foram cuidadosamente projetadas com o objetivo claro de alegrar a cidade de Gramado.

“Queremos alegrar nossa cidade durante o dia e encantar durante a noite”, comentou Cláudia. Sem participar da live, mas na coordenação do evento, a Diretora de Eventos da Gramadotur, Iara Sartori, destacou a preocupação da organização, e afirmou que “temos que nesse momento oferecer uma decoração que comemore e recupere as lembranças dos 35 anos da existência do Natal Luz”, disse.

Iara afirmou ainda que, “esse formato de uma decoração tradicional, bonita e elegante, tem o objetivo que todos sejam recebidos calorosamente neste período do Natal Luz”.

Símbolos

A Diretora de Decoração descreveu alguns símbolos que serão utilizados no projeto a ser executado em Gramado nesta 35ª edição do evento: a Guirlanda de Natal, um símbolo natalino muito expressivo onde um dos significados é dar as boas-vindas, sendo assim, os pórticos de entrada de Gramado serão contemplados com lindas e gigantes guirlandas.

As bolas de Natal continuam a ser um enfeite de destaque em todas as árvores de Natal. Elas aparecem na cenografia deste Natal Luz em muitos lugares e em diferentes tamanhos, e na sua maioria na cor vermelha. “O vermelho representa o amor, e por ser uma cor quente, significa também alegria”, disse Cláudia.

O Papai Noel, um dos principais símbolos do Natal, vai ganhar uma casa projetada na Vila de Natal com todo cuidado e carinho pelas equipes de decoração. A famosa Rua das Renas no centro de Gramado será protagonista nesta edição do evento e virá com um novo conceito, assim como os Soldadinhos Quebra-Nozes que terão destaque especial na decoração da cidade.

Cláudia também adiantou que a rótula principal, no cruzamento da Av. Borges de Medeiros com a Av. das Hortênsias, terá um enorme pinheiro nevado, trazendo uma releitura dos conceitos dos natais passados. “Temos a missão de encantar e emocionar durante 101 dias a maior e mais linda festa natalina do País”, finalizou a diretora de Decoração, Cláudia Casagrande.

O 35º Natal Luz tem data agendada de 22 de outubro a 30 de janeiro de 2021 e é uma promoção da Prefeitura de Gramado e realização da Gramadotur. O patrocínio é da XP Investimentos e Stemac. A Agência Oficial é a Vento Sul.

