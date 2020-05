Rio Grande do Sul Padrasto é suspeito de matar bebê de dez meses em Erechim

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

O menino tinha ferimentos na cabeça e foi levado à Fundação Hospitalar Santa Terezinha pela mãe, mas não resistiu Foto: Divulgação O menino tinha ferimentos na cabeça e foi levado à Fundação Hospitalar Santa Terezinha pela mãe, mas não resistiu. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um bebê de dez meses foi morto em Erechim, no Norte do Estado, na noite desta quarta-feira (27). O crime ocorreu no bairro Aeroporto.

O menino tinha ferimentos na cabeça e foi levado à Fundação Hospitalar Santa Terezinha pela mãe, mas não resistiu. A perícia preliminar apontou que o bebê foi morto por asfixia. O suspeito do crime é o padrasto, que prestou depoimento durante a madrugada desta quinta-feira (28) na Delegacia de Pronto Atendimento de Erechim.

De acordo com a polícia, a mãe relatou que saiu de casa para comprar leite e, quando retornou, a criança estava ferida. Ela disse que pediu ajuda na rua e um casal levou a criança até o hospital, mas o menino já estava morto. O padrasto foi preso, autuado em flagrante. No depoimento, não admitiu o crime.

