Por Redação O Sul | 17 de abril de 2022

Marcando uma “Páscoa de guerra” neste domingo (17), o Papa Francisco pediu aos líderes que ouçam o apelo do povo pela paz na Ucrânia e criticou implicitamente a Rússia por arrastar o país para um conflito “cruel e sem sentido”.

O líder religioso de 85 anos fez seus comentários em seu discurso semestral “Urbi et Orbi” (para a cidade e o mundo) para cerca de 50.000 pessoas na Praça de São Pedro, Vaticano.

Francisco dedicou grande parte do discurso, tradicionalmente uma visão geral dos conflitos mundiais, à Ucrânia, comparando o choque de outra guerra na Europa ao choque dos apóstolos que o evangelho diz que viram Jesus ressuscitado. Foi a primeira Páscoa desde 2019 que o público foi autorizado a participar após dois anos de restrições impostas pela Covid-19.

“Nossos olhos também estão incrédulos nesta Páscoa de guerra. Vimos muito sangue, muita violência. Nossos corações também se encheram de medo e angústia, como muitos de nossos irmãos e irmãs que tiveram que trancar-se para ficar a salvo de bombardeios”, lembrou.

A Ucrânia, disse ele, foi “gravemente provada pela violência e destruição da guerra cruel e sem sentido para a qual foi arrastada”. Moscou descreve a ação que lançou em 24 de fevereiro como uma “operação militar especial”. Francisco já rejeitou essa terminologia, chamando-a de guerra e usando anteriormente termos como agressão injustificada e invasão.

“Que haja uma decisão pela paz. Que acabe com a flexão de músculos enquanto as pessoas sofrem”, disse, agradecendo àqueles que acolheram refugiados da Ucrânia, a maioria dos quais foi para a Polônia.

No início deste mês, em Malta, Francisco criticou implicitamente o presidente russo Vladimir Putin sobre a invasão, dizendo que um “potentado” estava fomentando o conflito por interesses nacionalistas.

Gritar “paz” das ruas

Papa Francisco, que sofre de dores nas pernas, resistiu bem durante a longa missa e depois percorreu a multidão na praça e em uma rua próxima enquanto estava sentado em um papamóvel branco aberto.

Mais tarde, ele leu a maior parte do discurso “Urbi et Orbi” da varanda sentado, de pé apenas no início e para a bênção final. Na noite de sábado, 16, ele compareceu, mas não presidiu, a uma vigília pascal, aparentemente para descansar para o domingo, o dia mais importante do calendário litúrgico cristão

“Por favor, não nos acostumemos com a guerra!”, avisou, olhando para a praça enfeitada por dezenas de milhares de flores doadas pela Holanda. “Vamos todos nos comprometer a implorar a paz, de nossas varandas e em nossas ruas! Que os líderes das nações ouçam o apelo popular pela paz.”

“Tenho no coração todas as muitas vítimas ucranianas, os milhões de refugiados e deslocados internos, as famílias divididas, os idosos abandonados a si mesmos, as vidas destruídas e as cidades arrasadas”, disse. Ele pediu reconciliação entre israelenses e palestinos e entre os povos do Líbano, Síria, Iraque, Líbia, Mianmar e República Democrática do Congo, que deve visitar em julho.

