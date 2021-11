“A gente não tem como pagar 90 bilhões ano que vem dentro do teto porque ia parar tudo no Brasil. Será que o objetivo é parar tudo no Brasil? Estamos no Parlamento negociando isso”, afirmou Bolsonaro. “É mais difícil [aprovar no Senado], sabemos disso. E olha só: dívidas de até R$ 600 mil, vamos pagar todas”, completou.

“Dívida do tempo do governo Fernando Henrique Cardoso. Essas dívidas acumularam e, de repente, o Supremo Tribunal Federal fala: ‘O Bolsonaro tem que pagar'”, argumentou o presidente. Precatórios são dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça e de pagamento obrigatório, de acordo com as regras atuais.

COP26

Na entrevista, Bolsonaro afirmou que o Brasil foi “atacado” na COP26 (Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas), realizada em Glasgow, na Escócia.