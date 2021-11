Porto Alegre Vacinação contra o coronavírus em Porto Alegre ocorre somente no bairro Azenha neste domingo

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2021

As doses serão aplicadas apenas na unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde Foto: Myke Sena/MS As doses serão aplicadas apenas na unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde. (Foto: Myke Sena/MS) Foto: Myke Sena/MS

A vacinação contra a Covid-19 prossegue neste domingo (14), em Porto Alegre, para todas as pessoas com 12 anos ou mais. As doses serão aplicadas apenas na unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, que estará no terminal de ônibus da avenida Princesa Isabel, na esquina com a João Pessoa, no bairro Azenha, das 9h às 13h.

No local, também haverá aplicação da segunda dose de Pfizer e AstraZeneca para quem tomou a primeira dose até 19 de setembro (oito semanas) e CoronaVac para vacinados até 17 de outubro (28 dias).

Já a terceira dose estará disponível para idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde e de apoio à saúde vacinados com a segunda dose até 14 de maio (seis meses), além de imunossuprimidos vacinados com a segunda dose até 17 de outubro (28 dias), independente do fabricante.

Para receber a primeira dose, é preciso apresentar documento de identidade com CPF. Para a segunda e terceira doses, é necessário documento de identidade e carteirinha de vacinação.

