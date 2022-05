Esporte Em duelo gaúcho, Inter encara o Juventude em Caxias do Sul pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Partida começa às 19h no Alfredo Jaconi. Foto: Reprodução/Arquivo Partida começa às 19h no Alfredo Jaconi. (Foto: Reprodução/Arquivo) Foto: Reprodução/Arquivo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os únicos representantes do futebol gaúcho na Série A do Brasileirão, Inter e Juventude jogam neste domingo (8), pela quinta rodada. O duelo começa às 19h no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O Inter chega após empatar como Guaireña, no Paraguai, pela Sul-Americana. Antes, havia engatado uma sequência de três vitórias seguidas que deram novo ânimo com Mano Menezes no comando.

O Juventude encara a partida com o peso de conquistar a primeira vitória. Em quatro jogos, o Alviverde, foi derrotado em duas oportunidades e empatou outras duas.

Provável escalação do Inter

Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Vitão e Renê; Gabriel (Dourado), Edenílson, Maurício (David), De Pena e Wanderson; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Provável escalação do Juventude

César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Yuri, Jadson e Chico (Óscar Ruiz); Guilherme Parede, Paulinho Moccelin e Isidro Pitta.Técnico: Eduardo Baptista.

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte