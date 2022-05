Inter Recuperado de lesão, Alan Patríck reestreia com a camisa colorada

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2022

Jogador atuou por alguns minutos diante do Juventude, no último domingo (08) Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Um dos grandes reforços para esta temporada, Alan Patrick enfim fez sua reestreia com a camisa do Inter, no empate diante do Juventude, no último domingo (08), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia-campista entrou no decorrer da segunda etapa e atuou por cerca de 20 minutos. Em sua segunda passagem pelo Beira-Rio, Alan Patríck tem contrato com o colorado até abril de 2025. Entre 2013 e 2014, o atleta somou 49 partidas, marcou nove gols e deu uma assistência.

Além de ter herdado a camisa 10 de D’alesandro, o atleta chega para ser o articulador de Mano Menezes. O treinador elogiou o jogador após a partida contra o Juventude.

“Nós sabemos que ele tem qualidade. Ele faz uma função que a equipe precisa, é um jogador que arma as jogadas e um meia que atua de forma interna, que trata as jogadas com mais qualidades. Agora temos que avaliar como vai ser a evolução dele. Esta foi a primeira partida dele no ano.”, afirmou o técnico.

Por outro lado, o comandante também explicou que colocou ele no final da partida para que pudesse pegar o adversário mais cansado e conseguisse atuar com tranquilidade. A tendência é que o jogador já tenha mais minutos diante do Corinthians, no próximo sábado (14).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

