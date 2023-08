Rio Grande do Sul Em emboscada, promotor de Justiça é baleado em Teutônia

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

A principal hipótese para o crime é de uma possível retaliação ao promotor. Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) foi baleado durante um ataque a tiros quando chegava em casa de carro na noite de quinta-feira (17), em Teutônia, no Vale do Taquari. Conforme a Polícia Civil, Jair João Franz foi atingido no abdômen e levado ao hospital do município de Estrela.

O promotor, dirigindo o carro, forçou a entrada na casa pelo portão do imóvel e pediu ajuda para a sua esposa. O homem responsável pelo ataque conseguiu fugir. Ele é procurado e a polícia trabalha para esclarecer a motivação para o crime. Conforme o delegado José Romaci Reis, titular da Delegacia de Polícia de Teutônia, a principal hipótese para o crime é de uma possível retaliação ao promotor.

Nota do TJ-RS

“O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul manifesta a sua solidariedade ao Ministério Público Estadual em decorrência de atentado contra um de seus agentes ocorrido ontem (17/8) à noite, no Vale do Taquari. É repudiável e inadmissível o uso da violência contra integrantes do Sistema de Justiça. Seguiremos firmes em defesa do Estado Democrático de Direito e do importante papel desempenhado por intermédio de cada um dos seus componentes.”

Comunicado do MPRS

“O Ministério Público do Rio Grande do Sul vem a público informar que o promotor de Justiça Jair João Franz foi baleado na noite desta quinta, 17 de agosto, na cidade de Teutônia, no Vale do Taquari. No momento, ele está sendo atendido no hospital de Estrela. O MP ressalta que todos os órgãos de segurança pública do Estado estão mobilizados e acompanham o caso. Não há informações sobre a motivação do incidente. O Ministério Público seguirá cobrando com veemência a resolução do fato e a responsabilização dos envolvidos.”

Nota da Associação do MPRS

“A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul manifesta seu veemente repúdio ao atentado sofrido na noite de ontem pelo Promotor de Justiça Jair João Frantz, na cidade de Teutônia. Os Promotores de Justiça atuam na defesa da ordem pública, enfrentam diariamente a criminalidade e exercem seu ofício em cooperação com a Brigada Militar, a Polícia Civil e a Polícia Penal, na busca de frear as ações criminosas.

Nesta luta diária, um ato contra um membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul atenta contra todos os gaúchos e contra o Estado de Direito. Um atentado contra quem assume a linha de frente no combate à criminalidade não pode e não será naturalizado. Terá uma resposta pronta e enérgica das forças de segurança.

O Promotor de Justiça segue em atendimento, sob cuidados médicos, sem risco de morte. A sociedade gaúcha, contudo, sofreu um duro golpe e precisa estar atenta. Não há alternativa senão a da aplicação firme da lei e todas as autoridades estão trabalhando para a pronta elucidação dos fatos.”

