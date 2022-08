Política Em encontro com prefeitos, Bolsonaro diz que manterá a isenção de impostos federais sobre os combustíveis

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

O presidente disse ter conversado sobre o assunto com o ministro da Economia, Paulo Guedes Foto: Wilson Dias/Agência Brasil O presidente disse ter conversado sobre o assunto com o ministro da Economia, Paulo Guedes. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil) Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Durante encontro com prefeitos em um hotel em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro prometeu manter no próximo ano, caso seja reeleito, a isenção de impostos federais sobre a gasolina, o álcool, o diesel e o gás de cozinha.

Bolsonaro disse ter conversado sobre o assunto com o ministro da Economia, Paulo Guedes. “Tive mais uma conversa com parte da equipe econômica do [ministro da Economia] Paulo Guedes sobre o PLOA [Projeto de Lei Orçamentária Anual], o nosso orçamento para o ano que vem. Garantimos continuar no ano que vem com zero imposto federal na gasolina, no diesel, no álcool e no gás de cozinha”, afirmou Bolsonaro no início da noite de quarta-feira (17).

Um projeto de lei complementar aprovado no Congresso em junho zerou, até 31 de dezembro de 2022, as alíquotas da Cide-Combustíveis e a tributação do PIS/Cofins incidentes sobre a gasolina. O diesel e o gás de cozinha já têm esses tributos zerados.

Reajuste a servidores e Auxílio Brasil

Bolsonaro prometeu, caso seja reeleito, conceder reajuste aos servidores públicos federais em 2023, mas não definiu um percentual. Ele também disse que vai avaliar com a equipe econômica a possibilidade de manter em R$ 600 o valor mínimo do Auxílio Brasil.

“Conversei com o ministro Paulo Guedes. Também dentro da responsabilidade, vamos nos socorrer do Parlamento para a gente tornar definitivo esse valor de R$ 600 a partir de 2023. Tenho certeza que o Parlamento vai se fazer presente. Repito, com responsabilidade. Se a gente fizer sem responsabilidade, o dólar vai lá para cima, a inflação também”, disse o presidente da República.

