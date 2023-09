O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontraram, nesta quarta-feira (13), na base de lançamento espacial russa de Vostochny. Na ocasião, Kim prometeu apoiar a Rússia na “luta sagrada” contra a Ucrânia.

“O exército e o povo russos certamente obterão uma grande vitória na luta sagrada pela punição de um grande mal que reivindica hegemonia e alimenta uma ilusão expansionista”, disse Kim.

O ditador norte-coreano chegou à Rússia na terça-feira (12). Ele viajou de trem até o país. Ao lado de Putin, Kim afirmou que as relações com os russos estão entre as prioridades máximas da Coreia do Norte. “Tenho certeza de que permaneceremos juntos na luta contra o imperialismo”, declarou.

Durante o encontro, Putin indicou que a Rússia vai ajudar a Coreia do Norte a construir satélites. Recentemente, Pyongyang tentou colocar em órbita dois satélites de espionagem, mas ambos falharam.

Questionado por jornalistas sobre uma possível cooperação militar entre os dois países, o presidente russo disse que vai discutir todos os tópicos e problemas com Kim Jong-un.