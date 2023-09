Rio Grande do Sul Saiba como fazer doações para os gaúchos atingidos pelas enchentes

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2023

Temporais deixaram um rastro de destruição no Vale do Taquari Foto: Mauricio Tonetto/Secom Temporais deixaram um rastro de destruição no Vale do Taquari. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom) Foto: Mauricio Tonetto/Secom

A mobilização de toda a população e dos governos federal, estadual e municipais é fundamental para ajudar as pessoas atingidas pelos fortes temporais que deixaram milhares de desabrigados e provocaram enchentes e mortes no Rio Grande do Sul. Confira abaixo como fazer doações:

Doações em dinheiro

O governo do RS criou uma chave Pix (CNPJ) para receber as doações em dinheiro das pessoas e empresas que desejam repassar recursos para auxiliar as vítimas das enchentes no RS. A medida, segundo o Palácio Piratini, visa dar segurança de que os valores destinados chegarão em um canal oficial e que serão bem aplicados. Todo o processo passará por auditoria. A conta é do Banrisul e os valores serão geridos em parceria com entidades reconhecidas no trabalho de assistência social e ajuda humanitária para reduzir a burocracia e acelerar a chegada a quem mais precisa. Podem ser feitas doações de qualquer quantia.

Pix para a conta do Banrisul SOS Rio Grande do Sul: CNPJ 92.958.800/0001-38

Itens

A principais necessidades atuais de doações em itens são: fraldas geriátricas; rações para animais de produção e domésticos; luvas e botas de borracha, baldes, panos, vassouras, rodos, escova de limpeza; kits de limpeza, que podem conter, por exemplo, um litro (pelo menos) de água sanitária, um litro de desinfetante, um quilo de sabão em pó, 500 ml de detergente líquido, esponjas e panos de limpeza; fraldas, roupas íntimas, absorventes e roupas de cama.

Também podem ser doados kits de higiene pessoal, contendo, por exemplo, duas escovas de dente, um creme dental, um sabonete, um desodorante, um xampu, um pacote de absorventes femininos, um aparelho de barbear e quatro rolos de papel higiênico. O ideal é realizar a entrega do kit pronto, pois isso dispensa as etapas de triagem e montagem, agilizando o repasse do material às comunidades em vulnerabilidade.

Locais para entrega de doações

– Armazéns A4, A5 e A6 do Cais do Porto

Avenida Mauá, 1.050, Centro Histórico de Porto Alegre

– Central de Doações da Defesa Civil do RS

Permanece aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Centro Administrativo Fernando Ferraria, na avenida Borges de Medeiros, 1.501, em Porto Alegre

– Base de apoio logístico 1 da Defesa Civil Estadual no Vale do Taquari

Rua Sabiá, 1.380, bairro Carneiros, em Lajeado

– Base de apoio logístico 2 da Defesa Civil Estadual no Vale do Taquari

Avenida ACVAT, 94, bairro Americano, em Lajeado

– Palácio Piratini

Praça Marechal Deodoro, s/nº, Centro, em Porto Alegre

– Quartéis da Brigada Militar

– Quartéis do Corpo de Bombeiros Militar

– Prefeituras

– Unidades do Sesc

Trabalho voluntário

Voluntários que queiram auxiliar nos trabalhos de limpeza e reconstrução nas cidades de Muçum e Roca Sales devem se apresentar na prefeitura de Encantado. A medida visa à otimização dos trabalhos e garantia de fluxo de viaturas, ambulâncias e máquinas nas ruas e estradas da região. De Encantado para Muçum e Roca Sales, a Brigada Militar realiza o transporte e organiza a distribuição no terreno.

Contribuições financeiras para prefeituras

É possível fazer repasses em valores por meio de Pix para contas oficiais disponibilizadas pelas prefeituras do Vale do Taquari. As chaves Pix de CNPJ são as seguintes:

– Cidade de Encantado – Associação Cultural Encantado

Pix: CNPJ 11.330.190/0001-21

Banco: Coop. Sicredi Região dos Vales

– Cidade de Muçum – CDL (Câmara de Dirigentes Logistas)

Pix: CNPJ 93.856.813/0001-69

Banco: Cooperativa. Sicredi Região dos Vales

– Cidade de Roca Sales – Gabinete do prefeito

Pix: CNPJ 88.187.935/0001-70

Banco: Caixa Econômica Federal

