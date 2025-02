Política Em encontro reservado, Bolsonaro e Kassab discutem anistia

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Aliados de Lula veem com desconfiança a aproximação de Kassab e Bolsonaro. Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve um encontro reservado com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, no Palácio dos Bandeirantes. O ex-chefe do Executivo do País teria pedido apoio ao PL da Anistia, que perdoa crimes de envolvidos no 8 de janeiro.

Fontes próximas aos dois afirmaram que a conversa foi rápida e ocorreu antes do velório da Bispa Keila Ferreira. O governador Tarcísio de Freitas não participou.

Aliados de Lula veem com desconfiança a aproximação de Kassab e Bolsonaro, depois de críticas abertas do secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo.

A relação de Bolsonaro e Kassab andava estremecida desde as eleições municipais, quando rivalizaram em disputas locais.

Nos últimos tempos, porém, Kassab chegou a dizer que percebe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com dificuldades de se “impor no governo”.

Segundo ele, ter um ministro “fraco” no comando da equipe econômica é um indicativo negativo para o governo.

Sob reserva, aliados de Kassab acreditam que o governador busca aliança com Bolsonaro para ser o vice de Tarcísio em 2026, na disputa pela governo de São Paulo.

(As informações são da CNN)

