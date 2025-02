Grêmio Grêmio comunica lesão de Pavon

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

O clube não informou o tempo de recuperação Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta sexta-feira (14), o Grêmio comunicou oficialmente a lesão de Pavon. Na última terça-feira (11), o atacante relatou um desconforte muscular após a vitória contra o Pelotas.

O atleta foi submetido a exames no Hospital Moinhos de Vento e foi diagnosticado com lesão grau 1-A no bíceps femoral. Pavon já iniciou o protocolo de tratamento, sendo supervisionado pela equipe de Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio.

O clube não anunciou uma previsão para retorno.

Confira a nota oficial

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que, após a vitória da última terça-feira, contra o Pelotas, o atacante Pavon relatou desconforto na região posterior da coxa esquerda. Submetido, posteriormente, a exames de imagem no Hospital Moinhos de Vento, o atleta teve o diagnostico de lesão grau 1-A no bíceps femoral.

O atleta já iniciou o protocolo de tratamento sob a supervisão da equipe multidisciplinar do Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio, com foco na recuperação completa e segura.

Seguiremos monitorando a evolução do quadro e disponibilizaremos atualizações sempre que necessário.”

Grêmio comunica lesão de Pavon

