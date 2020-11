| Em entrevista coletiva, Thaciano destaca :”O Renato sempre passou confiança pra mim.”

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 6 de novembro de 2020

Na tarde desta sexta-feira (06), o meia Thaciano concedeu uma entrevista coletiva. O autor do gol que garantiu o Grêmio na próxima fase da Copa do Brasil, na vitória diante da equipe do Juventude, destacou que o técnico Renato Portaluppi sempre lhe passa confiança em seu futebol.

Além disso, o meia gremista destacou que está sempre focado no trabalho, independente da crítica ou do elogio. Outro fato que Thaciano deixou claro foi que o grupo tricolor está totalmente preparado para as oportunidades dadas pelo treinador Renato. Por fim, o jogador ainda falou sobre o adversário do Grêmio neste final de semana: “O Fluminense vem muito bem, vem numa ascensão muito boa no campeonato, a gente sabe que vai ser um jogo difícil mas a gente precisa desses três pontos na tabela.”

O Grêmio volta a campo no domingo (08) contra o Fluminense, no Maracanã, às 20h30 pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

