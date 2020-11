| Patrick sente problema muscular e pode virar desfalque para as próximas partidas

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Substituído com dores durante a partida contra o América-MG, o volante colorado Patrick sentiu um problema muscular na coxa direito e teve que sair ainda no primeiro tempo. Aos 23 minutos, Patrick caiu sozinho na lateral do campo, levou a mão à coxa direita e adotou uma feição de decepção enquanto saía carregado pela maca. Peglow entrou em seu lugar.

Na coletiva após a partida, ao ser questionado se havia algum diagnóstico acerca do volante, o técnico colorado Abel Braga avaliou: ‘‘(Patrick) Teve uma lesão na parte anterior (da coxa). Apesar de recuperar mais, não acredito que tenha condição de jogo”.

O jogador realizará exames nessa quinta-feira (12) para ter a confirmação da possível lesão muscular, se Patrick não tiver condições de atuar no próximo sábado, contra o Santos, Abel Braga tem o próprio Peglow, Nonato e D’Alessandro como principais opções.

A partida contra o Peixe está marcada na Vila Belmiro, no próximo sábado (14). Entretanto, as dúvidas se dão por conta do surto de coronavírus no elenco santista, a tendência é que a partida aconteça. O colorado, pela Copa do Brasil, tenta reverter a situação diante do América-MG na quarta-feira que vem, às 21h30, no Independência. O Inter precisará vencer por dois gols de diferença. Vitória por um gol leva à decisão por pênaltis.

