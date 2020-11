| O coronavírus já matou 6.125 gaúchos. Vítimas mais recentes incluem criança de 1 mês e idosa com 100 anos

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Boletim mais recente notificou 3.136 novos contágios. (Foto: EBC)

Publicado nesta sábado (14), o mais recente boletim divulgado pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) ampliou para 277.519 o número de testes positivos de coronavírus no Rio Grande do Sul desde março, primeiro mês de pandemia. Já o contingente de mortos por Covid chegou a 6.215. Foram 3.136 novos contágios confirmados e mais 47 desfechos fatais, incluindo um menino de 1 mês e uma idosa de 100 anos.

A estatística inclui 257.123 indivíduos recuperados, o que representa aproximadamente 93% dos casos da doença, que desde o final de outubro abrange todos os 497 municípios gaúchos. Porto Alegre lidera o ranking gaúcho tanto em contágios (45.446) quanto em óbitos (1.397).

Apesar do falecimento do bebê, em Canoas (Região Metropolitana da capital), as perdas humanas listadas pelo relatório mantêm a ampla prevalência de idosos entre as perdas humanas: das 47 novas vítimas, 13 (27,6%) tinham mais de 60 anos, incluindo a já mencionada anciã de 100 anos, que residia em Alegrete (Fronteira-Oeste).

– Alegrete (mulher, 100);

– Alvorada (homem, 82);

– Antônio Prado (mulher, 82);

– Caçapava do sul (mulher, 49);

– Canoas (mulher, 53);

– Canoas (mulher, 54);

– Canoas (homem, 1 mês);

– Capão do Leão (homem, 59);

– Carazinho (mulher, 86);

– Cidreira (homem, 59);

– Erechim (mulher, 72);

– Esteio (homem, 52);

– Farroupilha (mulher, 90);

– Glorinha (homem, 77);

– Gravataí (homem, 77);

– Lajeado (homem, 44) ;

– Montenegro (mulher, 96);

– Nova Santa Rita (mulher, 52);

– Novo Hamburgo (homem, 62);

– Novo Hamburgo (mulher, 94);

– Porto Alegre (homem, 39);

– Porto Alegre (homem, 61);

– Porto Alegre (mulher, 75);

– Porto Alegre (homem, 42);

– Porto Alegre (mulher, 85);

– Porto Alegre (mulher, 93);

– Porto Alegre (mulher, 71);

– Porto Alegre (mulher, 86);

– Porto Alegre (mulher, 87);

– Porto Alegre (homem, 78);

– Porto Alegre (homem, 66);

– Porto Alegre (homem, 96);

– Porto Alegre (mulher, 93);

– Porto Alegre (homem, 75);

– Porto Alegre (mulher, 89);

– Porto Alegre (mulher, 92);

– Porto Alegre (mulher, 74);

– Porto Alegre (homem, 72);

– Porto Alegre (mulher, 76);

– Porto Alegre (mulher, 69);

– Porto Alegre (mulher, 58);

– Santa Cruz do Sul (homem, 64);

– São Luiz Gonzaga (mulher, 80);

– Serafina Corrêa (mulher, 43);

– Soledade (homem, 70);

– Vacaria (mulher, 71);

– Viamão (homem, 66).

Distanciamento controlado

Prefeituras e entidades regionais têm até as 6h deste domingo (15) para enviar ao governo gaúcho eventuais pedidos de reconsideração do mapa provisório da 28º rodada do distanciamento controlado. A nova configuração voltou a ter bandeiras vermelhas (alto risco epidemiológico de coronavírus), incluindo Porto Alegre e outras 11 áreas, devido à piora em indicadores da pandemia.

A configuração definitiva será divulgada na segunda-feira (16), após a análise dos recursos ao Comitê de Crise do Palácio Piratini, e entrará em vigência na primeira hora de terça-feira (17).

Além da Capital, estão pintadas de vermelho no desenho preliminar as seguintes Regiões-Covid: Canoas, Guaíba, Novo Hamburgo, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa e Passo Fundo. Já as demais estão todas na cor laranja (risco médio).

(Marcello Campos)

