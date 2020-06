Magazine Em entrevista, Fátima Bernardes diz não sentir falta do Jornal Nacional

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Fátima optou por mudar do jornalismo para o entretenimento onde apresenta o “Encontro”. (Foto: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Fátima Bernardes deu uma entrevista à Veja publicada nesta sexta-feira (19) em que comentou a situação do governo federal e seu momento profissional. Após décadas na bancada do Jornal Nacional, ela optou por mudar do jornalismo para o entretenimento onde apresenta o “Encontro”, seu próprio programa.

“Tenho um papel importante no ‘Encontro’ quando falo de feminicídio, converso com pessoas que perderam familiares na pandemia e ajudo a entender que isso vai passar. A decisão de sair foi amadurecida. Sinto orgulho do que está sendo feito no Jornal Nacional”, revelou ao responder se estava arrependida da mudança ou sentia saudades.

No jornal mais importante da televisão brasileira, ao lado do então marido William Bonner, Fátima se destacou por cobrir eleições e Copas do Mundo. No “Encontro”, o jornalismo aparece pouco, mas regularmente ela precisa falar dos problemas referentes ao governo federal.

“Não faltam demonstrações de que o governo tem dificuldade de lidar com o contraditório. Em uma campanha tão importante, a de conscientização para as pessoas ficarem em casa, a imprensa foi fundamental, mas não houve uma parceria do governo, que teria sido muito útil para o país”, criticou a apresentadora.

