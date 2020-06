Dicas de O Sul Gilberto Gil e Iza, Wesley Safadão e Luan Santana, Ivete Sangalo, Chimarruts, são algumas das opções de lives deste sábado

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

Gil e Iza cantam juntos em live apresentada por Bela Gil (ao centro). Foto: Reprodução/Instagram Gil e Iza cantam juntos em live apresentada por Bela Gil (ao centro). (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O sábado chegou e com ele as já tradicionais lives. E este sábado (20) tem Gilberto Gil e Iza, Ivete Sangalo, Wesley Safadão e Luan Santana, além de dois festivais em versões digitais: o João Rock, que acontece em Ribeirão Preto (SP), vai receber Alceu Valença, Marcelo D2 e outros a partir das 16h; e o festival 360 – Copo Sujo conta com grandes nomes do sertanejo como Jorge e Mateus e João Bosco e Vinicius.

Confira as lives:

Festival 360 Copo Sujo com Jorge e Mateus, João Bosco e Vinicius, João Neo e Frederico e Humberto e Ronaldo – 13h – Link

Belo – 15h – Link

Alceu Valença, CPM 22, Poesia Acústica, Humberto Gessinger, Raimundos e Marcelo D2 – 16h – Link

Dennis DJ – 16h – Link

Dubdogz – 16h – Link

Israel Novaes – 17h – Link

Edy Britto & Samuel – 17h – Link

Pedra Letícia – 17h – Link

Chimarruts – 17h50 – Link

Wilson Simoninha e Max de Castro convidam Seu Jorge, Rogério Flausino e outros – 18h – Link

Jards Macalé (Em Casa com Sesc) – 19h – Link

Gilberto Gil e Iza (Multishow) – 20h – Link

Furacão 2000 – 20h – Link

Wesley Safadão, Luan Santana, Dorgival Dantas e Raí do Saia Rodada – 20h – Link

Ivete Sangalo – 22h – Link

Teresa Cristina – 22h – Link

