Dicas de O Sul Prefeitura e Caixa promovem curso on-line de teatro para moradores da Restinga

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

Alunos terão aulas com cinco profissionais de artes cênicas. Foto: SMC/PMPA Alunos terão aulas com cinco profissionais de artes cênicas. (Foto: SMC/PMPA) Foto: SMC/PMPA

A prefeitura e a Caixa Econômica Federal promovem em parceria o curso online Performa Restinga. Destinado aos moradores do bairro Restinga, o projeto será realizado de 2 de julho a 27 de agosto, nas terças e quintas-feiras, em horários a serem definidos de acordo com a disponibilidade da maioria dos inscritos. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível neste link. Informações podem ser obtidas com a Coordenação de Artes Cênicas pelo telefone 3289-8064 ou pelo e-mail cac@smc.prefpoa.com.br.

O Performa Restinga é uma plataforma de produção artística para quem deseja se experimentar e aprofundar na arte performática e teatral. O coordenador de Artes Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura, Fernando Zugno, explica que o curso é uma adaptação para o formato online do Projeto Cia Teatral Restinga. “É muito importante manter a arte presente na vida das pessoas nesse momento de pandemia. Não podemos parar o contato do público com a beleza e a educação, através da sensibilidade. Por isso adaptamos o projeto para que de qualquer forma as pessoas possam ter acesso ao ensino as artes cênicas”, cometa.

Os alunos terão aulas com cinco profissionais de artes cênicas com ampla experiência em formação e atuação no mercado de trabalho: Rita Spier, Janaina Pelizzon, Thiago Pirajira, Bathista Freire e Vika Schabbach. As disciplinas ministradas serão: atuação, direção, dramaturgia, iluminação e elétrica, cenografia e cenotécnica, figurinos e produção cultural.

Durante as aulas, os professores também irão apresentar informações sobre outras áreas criativas e, principalmente, questões teóricas sobre a história da arte, com o objetivo de contextualizar os processos criativos e de construção dos trabalhos que serão desenvolvidos ao longo do ano.

Projeto Mais Restinga

O projeto é uma proposta de trabalho social, construída em parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre e a Caixa. O projeto promove atividades inclusivas, culturais, educativas, esportivas e recreativas que devem beneficiar mais de mil pessoas na região. A iniciativa aplica recursos do trabalho social do Programa Minha Casa Minha Vida em uma abordagem territorial, utilizando espaços públicos para a realização das atividades, concentradas em dois polos: o Centro Cultural Multimeios e a Estação Cidadania.

